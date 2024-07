NASA otorga nueva subvención de $800,000 al EcoExploratorio

Los proyectos educativos escolares que se llevarán a cabo bajo el ISLA Center del EcoExploratorio estarán enmarcados bajo el tema “Living On and Beyond Earth” (Vivir en y más allá de la Tierra), que incluye la adaptación de la vida del ser humano en la Tierra y en el espacio. Este conocimiento se ejecutará a través del desarrollo de contenido educativo y se llevará a cabo mediante ferias, talleres, charlas y actividades que estarán alineadas con los objetivos que tiene el programa NASA TEAM II.