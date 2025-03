Prepárate para la Luna roja: ¿cuándo será el eclipse lunar total?

Pese a que en septiembre de este año se producirá otro elipse lunar total, no será perceptible desde Puerto Rico. Por eso, aquí te presentamos todo lo que debes saber sobre este suceso celestial que no se repetirá en nuestra zona hasta junio de 2029.

¿Qué es un eclipse lunar total?

¿Cuándo ocurrirá y a qué hora?

La Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) indicó que el eclipse lunar será visible desde toda la isla en la madrugada del viernes, 14 de marzo. La fase total ocurrirá entre las 2:26 a.m. a las 3:31 a.m. (hora de Puerto Rico), es decir, de jueves para viernes.

Aunque la fase parcial del eclipse comienza a la 1:09 am y culmina a las 4:47 am, la SAC indicó que la parte interesante del eclipse será la totalidad con color anaranjado-rojizo que durará 65 minutos, entre 2:26 am a 3:31 am.