La Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) recordó que un día como hoy, 14 de mayo, hace 100 años una tormenta solar provocó un extenso evento de auroras boreales que permitió su observación con facilidad desde Puerto Rico.

La entidad educativa explicó que este evento astronómico, usualmente, es visible solo en áreas cercanas a los polos del planeta Tierra, y ocasionalmente desde zonas en latitudes algo más bajas, como el norte de Estados Unidos.

El vicepresidente de la SAC, Eddie irizarry, explicó que, en el caso de Puerto Rico, la última ocasión que se avistaron las auroras boreales fue en el 1921. La observación de este evento desde la isla se consignó en un estudio de la Universidad de Nebraska sobre avistamientos de Auroras en latitudes bajas.

“En esa fecha, a partir de las 11:00 p.m. desde San Juan se apreció un intenso cielo amarillento, tan brillante como si aún no hubiese oscurecido, a pesar de que se acercaba la medianoche. Diversas bandas doradas fueron visibles desde el horizonte hasta el cenit o punto más alto del cielo, formando un increíble espectáculo”, detallan algunas de las observaciones documentadas.

Además, las auroras se observaron, también, desde Jamaica durante la madrugada, añade el estudio.

La organización explicó que el Sol tiene unos ciclos de, aproximadamente, 11 años de duración en los que muestra un aumento en la formación de manchas solares y tormentas solares. Ocasionalmente, también expulsa lo que se conoce como una “eyección de masa de la corona”, una nube de radiación con partículas energéticamente cargadas que pudiera salir hacia el espacio, y, en ocasiones, en dirección hacia la Tierra.

“Al llegar hasta las cercanías del planeta Tierra, se encuentra con el campo magnético que se origina desde los polos y que sirve de escudo a la Tierra. Al menos en esas zonas cercanas a los polos, las partículas cargadas que provienen del Sol interactúan con el campo magnético, formando una “tormenta geomagnética” y ocasionando las curiosas auroras”, detalló Irizarry.

La SAC añadió que cuando se trata de una intensa tormenta geomagnética, las auroras pudieran alcanzar a ser visibles desde latitudes más bajas. “También está documentado que se observaron impresionantes auroras boreales desde Cuba y Puerto Rico durante otra gran tormenta solar el 2 de Septiembre de 1859”, señaló la entidad educativa.

No obstante, una intensa tormenta geomagnética no solo produce hermosas auroras, sino que también pudiera ocasionar algunos efectos adversos en instrumentos tecnológicos. Aunque estos eventos no tienen efectos directos en la salud del ser humano, los que son intensos sí pudieran ocasionar apagones por inducción en las líneas de transmisión eléctricas, y, probablemente, afectar algunos satélites y comunicaciones.

La dependencia de la humanidad a la electricidad, las comunicaciones y el internet, implica que, durante tormentas solares, ocurran interrupciones prolongadas. Ante eso, científicos continúan desarrollando estudios sobre las tormentas solares que arrojen luz sobre formas de mitigar posibles daños.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés), monitorean la actividad solar y en días recientes detectaron tormentas solares leves. La comunidad científica no descarta que en un futuro ocurra una notable o intensa tormenta solar.