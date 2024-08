Una lluvia de meteoros Perseidas iluminará el cielo de Puerto Rico esta noche

Según la NASA, las Perseidas reciben su nombre porque aparentan surgir de la constelación de Perseo (cerca de Aries y Tauro en el cielo nocturno). No obstante, la SAC señaló que, para ser partícipe de este evento, las personas no tienen que mirar hacia un área específica del cielo, ya que pueden aparecer en diversas partes del firmamento.

“Para los que no pueden acostarse tarde esta noche, una buena alternativa es levantarse temprano, ya que entre las 3:00 am y 5:00 am se verán algunos brillantes”, concluyó.