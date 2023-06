El devastador huracán María, de septiembre de 2017, pudo haber promovido la presencia de una especie de árbol introducida que, por años, ha incitado un debate sobre si es beneficiosa o dañina para las especies nativas de Puerto Rico. Su nombre común es tulipán africano (Spathodea campanulata), pero los puertorriqueños suelen conocerle por un peculiar apodo: “meaíto”.

Un estudio liderado por científicos del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical (IITF, por sus siglas en inglés), adscrito al Servicio Forestal de Estados Unidos, encontró que la biomasa total de esta especie –llamativa por sus grandes flores de color bermellón y el borde amarillento– aumentó luego del paso del ciclón, por lo que pudiera nuevamente estar superando la dominancia del grupo de especies nativas más común.

“Durante el huracán, (el tulipán africano) murió a tasas muy altas, pero parece que, después del huracán, los árboles que quedaron crecieron muy, muy rápido”, indicó la doctora Eileen H. Helmer, líder de la investigación. “Eso nos trae la pregunta: ¿si seguimos teniendo estas intensas tormentas o huracanes, vamos a tener bosques donde el tulipán africano será (la especie) dominante?”.

PUBLICIDAD

Según el estudio, publicado en marzo de este año, los árboles de especies nativas sobreviven más tiempo en los bosques tropicales del archipiélago –al igual que en las Islas Vírgenes de Estados Unidos–, especialmente en ambientes hostiles. Sin embargo, los huracanes fuertes “pueden restaurar la dominancia de algunas especies introducidas”, como el meaíto.

Además, concluyó que la forma en que eventos climáticos extremos como el huracán María –y otros que pudieran ocurrir a raíz del cambio climático– afectarán a los bosques “dependerá de su frecuencia, severidad y forma”.

Otro aspecto de esta especie, nativa de los bosques tropicales de África, es que es altamente intolerante a eventos de sequía, comentó la doctora Helmer. “Y si vamos a tener huracanes y sequías, plantea entonces la pregunta de qué va a pasar con este árbol”, abundó.

“Crece muy rápido luego de un huracán, pero durante sequías, esperamos que su mortalidad sea mayor. Así que, en nuestros próximos estudios, nos centraremos en este árbol y en otras especies de árboles introducidas que están creciendo rápidamente, para ver si podemos ver cómo les fue durante la sequía (de 2015)”, explicó.

Su nombre común es tulipán africano (Spathodea campanulata). (Danita Delimont)

Los investigadores –entre ellos científicos de Estados Unidos y Hong Kong– estimaron las tendencias de biomasa total en madera de árboles pequeños y grandes, de distintos grupos de especies, antes y después de María. Al tulipán africano se le asignó su propio grupo, por su “altísima tasa de crecimiento y capacidad extrema de dispersión por semilla”.

El total de biomasa del meaíto estaba en declive antes del ciclón de hace casi seis años. Pero, como se ha señalado, eso cambió luego de María.

PUBLICIDAD

En términos de árboles pequeños –estudiados en esta investigación–, el tulipán africano es la tercera especie más abundante en el archipiélago, superado por el Leucaena leucocephala y el Guarea guidonia –conocido como guaraguao–, según Helmer. Por otro lado, entre los árboles grandes, Spathodea campanulata tiene la mayor biomasa en todos los períodos analizados, entre 2001 y 2019, de acuerdo con una gráfica incluida en el artículo.

El estudio, el cual comparó la tasa de mortalidad de árboles pequeños de especies nativas e introducidas durante un período de 19 años, halló que, al menos para los árboles jóvenes y pequeños, las especies introducidas –entre ellas el meaíto– “mueren al doble de la tasa de las especies nativas”.

¿Beneficioso o dañino?

Están quienes ven al meaíto como una “plaga” por su capacidad de propagarse con facilidad y de crecer incluso en condiciones poco favorables. Su nombre figura, además, en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la red ambiental más grande del mundo.

No obstante, para los investigadores del IITF, la respuesta no es tan sencilla. “Creo que aún no tenemos una decisión”, resaltó Helmer.

De momento, no hay evidencia de que esta especie ocasione daños a los árboles nativos o el ecosistema. Lo que sí se ha confirmado es que ha contribuido a la reforestación del archipiélago.

“Creo que, en primer lugar, debemos simular lo que podría suceder si combinamos sequías con tormentas. Y luego necesitamos más estudios sobre si el tulipán africano es dañino para otra biota –conjunto de la fauna y la flora de una región–, como las abejas o los líquenes. Pienso que la incertidumbre es lo que hay que resaltar”, opinó la investigadora.