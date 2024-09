Científicos de la UPR ayudan a descubrir cómo las mariposas adquieren los patrones de sus alas

¿Cómo las mariposas adquieren los patrones de sus alas? Una investigación internacional, en la que científicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras participaron, encontró la respuesta en una molécula de ARN poco estudiada, que regula la melanina en las etapas tempranas del desarrollo de estos insectos.

“El gran hallazgo es que entendemos que una molécula importante controla dónde (la pigmentación) negra y no negra está en las alas de una mariposa, es un ARN no codificante, que es una molécula de la que aún no sabemos mucho”, explicó el biólogo evolutivo Riccardo Papa, quien, junto a Elizabeth Evans –una integrante de su laboratorio en el primer centro de docente del país–, se unió a científicos de instituciones de Estados Unidos e Inglaterra para contestar la pregunta de cómo las mariposas desarrollan sus rasgos morfológicos.

El dogma en la biología suele decir que el ácido ribonucleico (ARN) toma información genética del ácido desoxirribonucleico (ADN) y crea proteínas para regular los genes. No obstante, este descubrimiento parecería representar un atajo, sostuvo Papa, pues el ARN no codificante –que dicta los colores de las alas de las mariposas– no se convierte en proteína, sino que él mismo regula la morfología.

Por años, se desconocía el propósito de esta molécula de ARN, que está presente en todos los organismos vivos, aunque hace apenas una década se comenzaron a desarrollar hipótesis de que tendría la capacidad de regular el desarrollo de los rasgos genéticos. Este estudio es el más reciente, de unas pocas investigaciones, que evidencian su efecto.

¿Cómo lo comprobaron?

Para probar la función reguladora de esta molécula, los científicos en universidades de Estados Unidos, Inglaterra y Puerto Rico utilizaron una técnica llamada CRISPR, que permite hacer modificaciones genéticas en organismos vivos.

Papa explicó que esta técnica emplea químicos, que son inyectados al embrión, para eliminar del genoma algo que no se quiere que esté presente en su desarrollo, lo que ayuda a conocer el funcionamiento ciertas moléculas.

En este experimento, luego de identificar el ARN no codificante en las especies con las que trabajaron, cortaron la función de esta molécula y el resultado fue una mariposa sin melanina en sus alas.

“Cortamos esta región en el ADN para que el ARN no codificante no pudiera producirse más, porque no estaba presente en el gen. Al no tener eso, se mostró una mariposa sin pigmento”, dijo.

Una mariposa monarca sin melanina en sus alas. (Steven Van Belleghem)

Probaron en Puerto Rico

La aportación de Papa y Evans –quien hace poco más de un año terminó su maestría y actualmente trabaja como técnica en el laboratorio– al estudio fue probar la función del ARN no codificante en mariposas presentes en Puerto Rico.

“Nuestro rol fue probar esta molécula en mariposas locales de Puerto Rico, que son la charithonia, que le llaman mariposa cebra, porque tiene rayas como una cebra, y en la mariposa monarca, que también es un tipo de mariposa que tenemos aquí”, sostuvo el biólogo.

Estos experimentos, que duraron entre dos y tres años, se gestaron desde el edificio de Biología Julio García Díaz, en el recinto riopedrense de la UPR. Mientras, otros se realizaron en la Universidad de George Washington, en la capital estadounidense; la Universidad de Cornell, en Nueva York; y las Universidades de Cambridge y Bristol, en Inglaterra. En cada una, probaron con mariposas de su entorno o que crían en los laboratorios.

Aunque los científicos –liderados por Luca Livraghi, de la Universidad de George Washington– pudieron probar la función reguladora del ARN no codificante, aún falta mucho por estudiar y conocer de esta molécula y cómo lleva el mensaje genético.

“Cuando pensamos en desarrollo, una molécula puede ser el actor principal, pero tiene que transferir esta información a otros genes. Es una serie de interacciones entre genes, no es solo la molécula. ¿Cuáles son esos otros actores que están siendo regulados por este ARN no codificante? Esa es la próxima pregunta que tiene que contestarse”, acentuó Papa, quien celebró la publicación de la investigación, a principios de septiembre, en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Relevancia para la educación pública

El biólogo italiano, que es parte de la facultad de la UPR Río Piedras desde 2010, destacó la importancia de que estas oportunidades de participación en investigaciones para los estudiantes de la universidad pública.

“Es un valor extra que es llevado a los estudiantes, la oportunidad para que interactúen con la comunidad internacional, lo que crea un ambiente más estimulante... son oportunidades para las nuevas generaciones”, destacó Papa.

Asimismo, sostuvo que, muchas veces, el trabajo extraordinario que hacen profesores y estudiantes de la UPR puede pasar a un segundo plano, en medio de las noticias negativas que rodean la universidad.

“Esta universidad tiene muchas cosas buenas, hay muchos científicos y profesores asombrosos, que, a veces, quedan en lo oscuro por las malas noticias. Esto es solo un ejemplo, y hay otros tantos buenos profesores, de que la UPR provee la oportunidad de que científicos hagan importantes descubrimientos internacionales”, dijo, al resaltar la calidad educativa de la institución.