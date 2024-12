Coleccionista de mariposas en África con más de 4.2 millones ejemplares busca compartir su legado

“Necesitan ser mantenidas en espacios oscuros”, explicó. “La forma de almacenamiento también asegura que las mariposas secas no sean comidas por otros insectos, parásitos y depredadores. También nos aseguramos de aplicar insecticidas una vez al año para mantenerlas seguras”.

Collins está preocupado de que pronto ya no podrá sostener su investigación. Agregó que su mariposa más preciada cuesta $8,000 —la cual mantiene fuera de la vista, preocupado por un posible robo— y espera vender la colección a un individuo o institución de investigación.

“Esto ha sido mi pasatiempo durante décadas, y no puedo ponerle precio a lo que he hecho hasta ahora. Actualmente busco asegurar que las especies estén en manos seguras cuando yo ya no esté en este mundo”, destacó.