Pese a sus reconocidas aportaciones al ecosistema marino, los tiburones siguen siendo objeto de desinformación –muchas veces matizada con sensacionalismo–, lo que amenaza con perjudicar aún más a sus ya reducidas poblaciones.

Recientemente, en las redes sociales circularon vídeos en los que se advertía que las aguas de Puerto Rico están infestadas de tiburones, que “comen gente” o se comen entre sí, y que los bañistas deben tener cuidado ante posibles ataques.

El poco o ningún rigor científico en esas aseveraciones levantó una bandera de alerta entre diversos sectores, que hicieron un llamado a la ciudadanía a no compartir información errónea y coincidieron en que se necesita más educación, a todos los niveles, sobre las contribuciones de los tiburones y su importancia ecológica.

“Los tiburones no son malos, pero hay un problema generalizado de percepción. Son parte importante del ecosistema, así que no hay razón para matarlos, y tampoco comen gente. Hay especies que están en peligro de extinción”, dijo la científica marina Michelle Schärer Umpierre, quien es integrante del Comité Científico y Estadístico del Consejo de Administración Pesquera del Caribe.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la base de datos International Shark Attack File, en Puerto Rico, se han registrado 11 incidentes con tiburones en los últimos 60 años, de los cuales tres han sido fatales.

Para Schärer Umpierre, se trata de cifras mínimas, que rompen la idea de que los tiburones son enemigos de los humanos. Sostuvo que “ninguno de los incidentes fue provocado, pues ocurrieron cuando la gente estaba pescando, bañándose en el mar o cargando peces muertos”.

“En más de 30 años como pescador y operador de botes de alquiler para pescar, nunca he experimentado ningún problema en cuanto a ataques de tiburones. Al contrario, mi experiencia es que tratan de evitar al ser humano. Me preocupa que hay muchos mitos en torno a los tiburones”, expresó, por su parte, el capitán Marcos Hanke Herrero, pescador y dueño del chárter de pesca 787 Fishing.

El también presidente del Consejo de Administración Pesquera del Caribe añadió que, en los 16 años que lleva en el organismo, “nunca ha habido reportes de muertes o grandes problemas con tiburones, porque los pescadores saben sobre su comportamiento y respetan su espacio”. “Esa interacción y el balance con la mayoría de los pescadores han sido muy efectivos a través del tiempo”, afirmó.

Los tiburones gata (Ginglymostoma cirratum), también conocidos como gatas o tiburones nodriza, son la especie más común en las aguas costeras de Puerto Rico. (Wanda M. Ortiz Báez)

Schärer Umpierre explicó que, en Puerto Rico, la captura de tiburones representa menos del 1% de todas las libras que reportan los pescadores, “lo que supone que no hay una pesca comercial dirigida” a estos animales. Su pesca en aguas locales es legal, pero hay especies cuya captura está prohibida o restringida debido a las mermas poblacionales.

PUBLICIDAD

“Aun así, estudios recientes confirman que el 50% de las especies de tiburón que llegan a nuestras mesas tienen alguna regulación o están prohibidas. Se validó con ADN en muestras de carne de empanadillas y pinchos, lo que nos dice que hace falta más educación”, reiteró.

En los vídeos que circularon en las redes sociales, también se decía que la carne de tiburón “es más saludable” que otras. Al respecto, Wanda Ortiz Báez, estudiante graduada del Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez y colaboradora de Sea Grant Puerto Rico, dijo que “no es del todo correcto”, ya que los tiburones acumulan metales pesados en su organismo –como mercurio–, que pueden pasar a los humanos a través de la carne y tener “repercusiones graves a la salud” si el consumo es elevado.

Sobre la premisa de que la isla está infestada de tiburones, Ortiz Báez la atribuyó, en parte, “a que tenemos más cámaras y tecnología que antes para documentarlos, pero sabemos que hay especies en peligro crítico de extinción”.

Y en cuanto a lo dicho sobre que los tiburones se comen entre sí, aclaró que “es un comportamiento normal” porque no todos están al tope de la cadena alimenticia. “Los tiburones pueden ser presa de otros tiburones y siempre ha ocurrido. No es algo que esté sucediendo de la nada y no debe asustar a nadie”, acotó.

Los entrevistados coincidieron en que los tiburones ayudan a mantener el balance en el ecosistema marino. Está documentado, por ejemplo, que depredan el pez león, una especie exótica y que se alimenta de las larvas de peces de importancia comercial, como la sama. También, se les reconoce que “limpian los océanos” porque suelen alimentarse de animales muertos o enfermos.

PUBLICIDAD

Económicamente hablando, los tiburones atraen a turistas, quienes buscan nadar, hacer “snorkeling” o bucear con ellos. En opinión de los entrevistados, esta es una oportunidad a la que podría sacársele mayor provecho en Puerto Rico.