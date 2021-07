Sin permiso y en presunta violación a estatutos federales y estatales, el Municipio de Toa Baja impactó con maquinaria pesada el hábitat crítico del coquí llanero en el humedal de Sabana Seca y, al momento, las agencias concernidas evalúan la magnitud de los daños y cuán fácil o difícil será la recuperación del único lugar donde se encuentra esta especie en peligro de extinción.

La destrucción de entre cinco y seis cuerdas del humedal ocurrió a principios de este mes, tras lo cual el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ordenó –el 10 de julio– el cese de los trabajos, que el alcalde Bernardo “Betito” Márquez describió como “limpieza de canales”. Igualmente, el Servicio federal de Pesca y Vida Silvestre (USFWS, en inglés) pidió la retirada de todo equipo pesado.

Desde entonces, ambas dependencias trabajan en el análisis de lo ocurrido, con énfasis en que la pérdida de hábitat se mitigue o remedie lo más pronto posible. La oficina local del USFWS rechazó hacer comentarios porque el asunto está ante su División de Cumplimiento (Law Enforcement). Mientras, la bióloga Nilda Jiménez, coordinadora del Programa de Especies Protegidas del DRNA, indicó que el “informe técnico” estará listo en los próximos días y complementará la pesquisa del Cuerpo de Vigilantes, con miras a someter el caso a la División Legal de la agencia.

“No pudieron evidenciar que tenían permiso para las actividades y, además, estaban en el hábitat crítico del coquí llanero, que es un área para la que no se da este tipo de permiso. Mostraron un permiso, que era para limpieza de cuerpos de agua, pero estaba vencido desde mayo. No tienen un permiso vigente para la limpieza de cuerpos de agua, que, de nuevo, no habla nada de hábitat crítico”, dijo Jiménez, tras resaltar que elaboran un informe “lo más robusto posible” contra el ayuntamiento.

Dicho informe se nutrirá del trabajo de campo que la bióloga y su equipo hicieron, que incluyó medir el lugar alterado, identificar y cuantificar la vegetación que se perdió y documentación con fotos y vídeos. Jiménez se abstuvo de adelantar si, por ejemplo, hallaron coquíes muertos, ya fuera aplastados por la maquinaria o deshidratados porque el clima cambió.

El coquí llanero es la especie de rana más pequeña de Puerto Rico. Su distribución geográfica es la más reducida de todos los coquíes, pues su única población conocida está adaptada a vivir en el humedal de Sabana Seca. Es, además, la especie con la menor capacidad reproductiva entre los coquíes. Solo produce de uno a cinco huevos por camada y los deposita únicamente sobre las hojas de la planta conocida como flecha de agua, según el USFWS.

Estas condiciones “específicas y particulares”, indicó Jiménez, redundaron en que, en 2012, el USFWS designara el humedal de Sabana Seca como hábitat crítico del coquí llanero. Ese mismo año, el anfibio fue incluido en la lista federal de especies en peligro de extinción.

“Debido a lo limitado, se entiende que, si algo le pasa al hábitat, la población dejaría de existir o disminuye a unos números que la harían inexistente. El coquí llanero, que no es abundante, tiene una biología muy particular. Los humedales, a su vez, son ecosistemas no solo protegidos por las agencias, sino muy sensibles y cualquier cosa puede causar un desbalance. Abrir o intervenir en los humedales de esta forma puede acarrear consecuencias devastadoras”, advirtió.

De acuerdo con el USFWS, los expertos estiman una abundancia de 192 coquíes llaneros por acre, pero la especie no está igualmente distribuida a través de los 615 acres (633 cuerdas) del humedal.

Voz de alerta

El coquí llanero, cuyo nombre científico es Eleutherodactylus juanariveroi, fue descubierto, en 2004, por el ecólogo de herpetofauna Neftalí Ríos. Precisamente, fue Ríos quien levantó la voz de alerta sobre la destrucción del hábitat crítico a manos del Municipio de Toa Baja.

Contó que, a principios de este mes, visitó un área del humedal de Sabana Seca –junto a otros investigadores– como parte de un estudio en curso, y “me estuvo curioso que no oí ni un solo coquí llanero”. “Cuando nos fijamos, entre cinco y seis cuerdas de terreno habían sido impactadas porque la máquina pasó y aplastó la vegetación”, describió.

“Es común escuchar al coquí llanero allí. El humedal ha sido su refugio desde la década de 1930, cuando se detuvieron todas las actividades agrícolas. Por eso, me estuvo curioso no oír nada”, agregó.

Ríos alertó que no es la primera vez que el Municipio de Toa Baja interviene en el hábitat crítico de la especie, ya que, “con el discurso de salvar vida y propiedad”, en febrero del año pasado también hubo “limpieza de canales”.

“Usaron la misma maquinaria de ahora y también aplastaron vegetación en el hábitat. Es muy simpático el discurso de salvar vida y propiedad (por el riesgo de inundaciones), pero eso no puede dar paso a meter una máquina gigantesca y destruir el único lugar donde vive el coquí llanero. Eso no tiene sentido”, sostuvo.

Tras el incidente de febrero de 2020, relató el ecólogo, en diciembre hubo una reunión entre el USFWS, el DRNA y el Municipio de Toa Baja, con el fin de “detener este tipo de acciones a futuro”.

“Pensábamos que se habían detenido, pero, como vimos hace dos semanas, no fue así. En aquel momento (2020), se hizo una denuncia y hubo visitas al área, pero no fue un asunto de prioridad. No se llevó a mayores consecuencias. El gobierno federal ha sido un mero espectador. Se supone que las agencias acordaron que estas cosas no volverían a pasar, pero no hay coordinación ni consulta”, dijo.

Abordada al respecto, Jiménez confirmó que el año pasado “hubo una denuncia similar y hubo unas comunicaciones a raíz de eso”. “Se evaluó y toda esa información se ha ido recopilando en el informe”, indicó la bióloga.

Cuestiona la designación

Sin evidencia científica, el alcalde cuestionó que el área impactada por la maquinaria del ayuntamiento sea hábitat crítico del coquí llanero. Reiteró, en cambio, que “los trabajos son de mitigación (de inundaciones) y para salvar vidas”, y alegó que fueron solicitados por los vecinos de las comunidades aledañas.

“En esa área, se alega que tiene que ver con el coquí (llanero). Nosotros paralizamos las tareas, porque realmente no queremos entrar en la menor controversia. Pero, desde nuestra perspectiva, el área no está identificada como hábitat crítico del coquí llanero. Tengo que ponerlo en duda y, puesto en duda, necesito que se corrobore”, dijo Márquez.

¿En qué fundamenta sus dudas?, preguntó El Nuevo Día. “Primero, por la proyección de lo que representa el hábitat del coquí llanero y, segundo, por lo que está cerca, que es un zanjón que bordea la comunidad y que se ha usado para la desembocadura de las aguas pluviales. Eso se tapó con maleza, y el reclamo de la comunidad fue que se limpiara. Es lo que estamos haciendo y, para hacerlo, tengo que ubicarme a unos metros para que el equipo pesado pueda operar”, respondió.

Márquez dijo que “acatará cualquier decisión” del USFWS y el DRNA. Agregó que, “en caso de que se defina el área como hábitat crítico, se establecerán letreros visibles y para el municipio”. No obstante, en el lugar ya hay letreros que advierten sobre la designación.

El alcalde no hizo referencia a que el permiso para la limpieza de cuerpos de agua venció en mayo pasado. Señaló que es “un permiso para trabajar con todo lo que represente mitigación de canales, sumideros y demás cuerpos de agua, excepto playas y ríos, como ente responsable”.

“Nosotros vamos a continuar con nuestros trabajos de mitigación. Eso va a ser consistente. Lo único que procuraría es que se delimite aún más si el área es o no hábitat del coquí (llanero) para estar más claros”, dijo, al recordar que, tras el paso del huracán María en 2017, Toa Baja fue escenario de “inundaciones catastróficas”, y “eso es lo que queremos evitar con estos trabajos de mitigación”.

Al respecto, el ecólogo Ríos explicó que las inundaciones en Toa Baja responden, principalmente, a que dos terceras partes del municipio son áreas pantanosas y humedales. “Desde esa realidad, es que se debe ver la administración del municipio. No es culpa del agua que las casas se inunden, sino de la falta de planificación y de proyectos simpáticos que obtuvieron permisos en áreas no adecuadas”, aseveró.

Jiménez, del DRNA, indicó, por último, que las leyes y reglamentos de vida silvestre “establecen posibles multas” al Municipio de Toa Baja. Hasta ahora, sin embargo, no se ha emitido ninguna. “Estamos interesados en la recuperación del lugar. ¿Cuán fácil puede ser la recuperación? Es bien difícil determinar. Todo va a depender de las acciones que se tomen y la rapidez con que comiencen”, puntualizó.