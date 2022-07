Ornitólogos, miembros de entidades sin fines de lucro y agencias, educadores y guías turísticos barajan estrategias para corregir el nombre científico del san pedrito, Todus mexicanus, al tiempo que crece el llamado para que el gobernador Pedro Pierluisi convierta en ley un proyecto que busca convertir a este carismático animal en el ave nacional.

El miércoles, en una mesa redonda, más de 30 participantes expusieron que el nombre científico, al hacer referencia a México, trae confusión, representa un problema para la conservación de la especie e, incluso, hasta pudiera poner en juego su designación como ave nacional, pese a ser endémica de Puerto Rico.

En el pasado, la propuesta para la corrección era Todus portoricensis, pero este nombre ya se utilizó en registros históricos para designar a otra ave. Como alternativa, el nombre que se sugiere ahora es Todus borinquensis.

La decisión sobre la modificación recae en manos de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN, en inglés). Esta es la organización que se encarga de mantener consenso en los nombres latinizados asignados a los animales, una vez son descubiertos y descritos por investigadores.

Entre los planteamientos discutidos en la mesa redonda, estuvo que la ICZN entiende que, al ser un asunto relacionado con posiciones geográficas, no es posible hacer la corrección. Pero, de acuerdo con José González Díaz, miembro de la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, Inc. (SOPI) y líder en el movimiento para realizar el cambio en la nomenclatura del san pedrito, dicho planteamiento no es aplicable por tratarse de un error producto de una confusión histórica.

González Díaz y su esposa, Felisa Collazo, son autores del libro “La raíz de las Antillas, la historia de la familia Todidae”, dedicado al san pedrito y en el que recogen información –de dos siglos de antigüedad– con pruebas que explican el error.

“Es una ofensa para un país que tiene una especie de ave única, endémica y que hoy día continúe con un nombre equivocado”, dijo González Díaz.

Esta controversia se remonta a 1838, cuando el naturalista francés René Lesson nombró al san pedrito como Todus mexicanus, al recibir información errónea acerca del lugar de colecta de los especímenes utilizados para la descripción del ave. De igual forma, Lesson nombró la especie perteneciente a Cuba como Todus portoricensis. Esta última fue más agraciada que la puertorriqueña debido a que, en 1837, el científico inglés John Gould ya la había designado como Todus multicolor. Por lo tanto, Todus portoricensis pasó a ser un sinónimo del ave cubana y no puede ser adjudicado al san pedrito.

En la mesa redonda, se discutieron varias opciones para que se haga una petición formal de cambio de nombre a la ICZN, incluyendo firmas de los puertorriqueños, cartas de científicos y avales de entidades, entre otras. Actualmente, el movimiento tiene el respaldo de varias organizaciones ornitológicas locales e internacionales.

“Tenemos toda la evidencia de dónde fue que ocurrió este error, tenemos apoyo de nuestra membresía que sugieren este cambio y, dentro de esta reunión, estamos sacando un tiempo para discutir cómo firmar una resolución entre el liderazgo de BirdsCaribbean y la American Ornithological Society para apoyar este caso”, indicó, por su parte, Adrianne Tossas, presidenta de BirdsCaribbean.

Mientras, el Proyecto de la Cámara 518, que busca adoptar oficialmente al san pedrito como el ave nacional de Puerto Rico, ya fue aprobado en ambos cuerpos legislativos y está ante la consideración de Pierluisi desde el 25 de junio. Los miembros de la SOPI exhortaron a comunicarse con La Fortaleza para presionar y lograr la firma.

Conferencia ornitológica

La mesa redonda se realizó como parte de la conferencia ornitológica que une a BirdsCaribbean y la American Ornithological Society. Ambas organizaciones se enfocan en la investigación, conservación, manejo y preservación de las aves.

Con el lema “Sobre las alas de la recuperación: resiliencia y acción”, Puerto Rico fue la sede del evento, que culminó ayer y contó con la asistencia de más de 750 personas de 30 países. Durante siete días, los participantes compartieron datos de sus investigaciones científicas, formaron parte de adiestramientos profesionales, asistieron a viajes de campo y conocieron las bellezas naturales de la isla.

En el primer día de la conferencia, se dedicó una sesión de presentaciones a Puerto Rico y los esfuerzos de conservación en especies nativas, como la cotorra puertorriqueña, el gavilán de sierra y la mariquita. Además, entidades ambientales, gubernamentales y comunitarias presentaron sus proyectos enfocados en la conservación de aves y sus ecosistemas.

El reconocido ornitólogo Howard P. Nelson, profesor e investigador de la Universidad de Cambridge en Reino Unido, fue uno de los oradores principales. Su presentación se enfocó en las diferentes alternativas para lograr una conservación resiliente de las aves en el Caribe.

El autor es candidato doctoral en Biología y becario de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.