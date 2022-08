Un hallazgo prácticamente fortuito, acontecido hace ya una década, dio paso al primer descubrimiento de una especie de reptil en Puerto Rico en más de 85 años.

“Estaba comparando las salamanquitas de Puerto Rico y La Española con las salamanquitas que son endémicas de (Isla de) Mona y Desecheo. Estábamos en Rincón buscando otra especie, que es la que uno encuentra por todo Puerto Rico, y encontramos estos animalitos en unos caminos que se abrieron para las carreras de ‘mountain biking’ para (los Juegos Centroamericanos y del Caribe) Mayagüez 2010, que eran caminos que no estaban abiertos antes de eso”, relató la bióloga Alondra Díaz Lameiro, que para el 2012 trabajaba en su tesis de maestría.

“Uno de mis profesores, el doctor Taras Oleksyk, lo cogió y me dice ‘Alondra, ¿qué es esto?’. Recuerdo que relajamos con (la idea de que fuera una) especie nueva y yo (pensaba) ‘las ganas mías’. Lo comparamos con otras especies en Puerto Rico y vimos que físicamente era diferente. Mi proyecto ya tenía un componente genético y entonces lo comparamos genéticamente con las otras especies y vimos que las diferencias eran significativas y ameritaba darle un nombre específico”, relató Díaz Lameiro, hoy catedrática auxiliar en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La salamanquita de monte y mar, bautizada científicamente como Sphaerodactylus verdeluzicola, se convirtió en la décima especie endémica de salamanquita en Puerto Rico, de las cuales siete habitan en distintas regiones de la isla grande y las otras tres ocupan las islas de Mona, Monita y Desecheo.

Tanto el nombre común como el científico de la nueva especie se inspiraron en la canción “Verde luz”, del cantautor Antonio Cabán Vale, con lo que los autores del estudio esperan que despierte un sentimiento de apego hacia las salamanquitas y motive tanto su conservación como la de su hábitat.

La nueva salamanquita suele medir alrededor de una pulgada de largo, por lo que son más pequeñas que la salamanquita común, que es la única especie de este grupo que se encuentra alrededor de todo Puerto Rico.

“A este grupo (las salamanquitas) muchas personas lo distinguen por sus puntos blancos en la espalda, la gente dice que tienen ojos en la espalda. La especie común tiene los ojos grandes, mientras la nueva tiene los dos puntitos, que se llaman ocelos, bien pequeñitos”, describió Díaz Lameiro.

La nueva salamanquita se ha observado en Rincón y el Bosque Estatal de Río Abajo. (Suministrada / Eliacim Agosto-Torres)

Hasta el momento, la nueva especie de lagarto se ha identificado tanto en Rincón –donde Díaz Lameiro y el profesor Oleksyk la observaron por primera vez– como en el Bosque Estatal de Río Abajo, en Utuado, lo que comprende la zona del carso en la región noroeste de la isla.

Aunque la salamanquita tiene depredadores naturales, particularmente insectos grandes, como alacranes y escorpiones, así como algunas hormigas, Díaz Lameiro sostuvo que la principal amenaza a su existencia es el desarrollo desmedido en la zona cársica.

“Las salamanquitas comen comején y hormigas y (otros) insectos pequeñitos. Su mayor peligro sería la destrucción de su hábitat”, relató la científica, al mencionar que, si bien no es posible realizar un estimado de la población de la salamanquita de monte y mar en este momento, las observaciones preliminares apuntan a que es consistente con la de otras de su especie.

“Hasta ahora solo la hemos encontrado en dos lugares. Sabemos, por especímenes de museo que se colectaron hace mucho tiempo y se colectaron bajo otro nombre, que se encuentra en toda el área. Hay especímenes de Quebradillas, Florida y me parece que de Isabela. Entendemos que en algún momento tuvo una distribución amplia, no la podemos confirmar todavía, pero son bastante chavones de encontrar. El sondeo se hizo solo en Rincón y lo que vimos es que es bastante estable o comparable con otras especies similares. No estamos preocupados todavía (pero) si fuera que las únicas poblaciones son las de Rincón y la de Río Abajo ahí sí habría razón para decir que la especie es vulnerable”, mencionó Díaz Lameiro, añadiendo que uno de los retos para la comunidad científica será conocer más sobre el grado de diversidad genética de la especie.

Aunque aquel primer encuentro con la salamanquita de monte y mar se remonta al 2012, las investigaciones a fondo que pudieran corroborar el hallazgo de una nueva especie tuvieron que esperar varios años en lo que completaba su doctorado y se incorporaron científicos de otras latitudes, explicó Díaz Lameiro.

Además de científicos del RUM, de la investigación participaron expertos de la UPR Río Piedras, la Universidad Central del Caribe, la Universidad de Oakland, la Universidad de Marquette y Sam Houston State University, según se indicó en el comunicado de prensa.

“En 2016 se nos unió otro grupo de investigadores que habían encontrado la misma especie en el Bosque Estatal de Río Abajo. Ahí había expertos en otras áreas como el doctor (Juan) Daza, que es experto en osteología y describió los huesos de los animales para compararlos físicamente, en tamaño. Hicimos un artículo con mucho más peso, mucha más evidencia”, subrayó Díaz Lameiro.

Con su descubrimiento, la salamanquita de monte y mar se convirtió en la décima especie de salamanquita en Puerto Rico. (Suministrada / José R. Almodóvar)

En el artículo científico, publicado el pasado martes, además de Díaz Lameiro, Daza y Oleksyk, figuran como coautores Catalina I. Villamil, Tony Gamble, Brendan J. Pinto, Alexandra Herrera-Martínez, Richard Thomas, Justin M. Bernstein, James E. Titus McQuillan, Stuart V. Nielsen, Eliacim Agosto-Torres, Alberto R. Puente-Rolón, Fernando J. Bird-Picó y Juan Carlos Martínez-Cruzado.

“Siempre hay cosas nuevas para encontrar, de hecho, esa fue una de las conclusiones del artículo, que inclusive en lugares que se han estudiado extensivamente, al comparar a Puerto Rico con otros lugares de Caribe como Haití o Cuba, que no se sabe tanto. Siempre se puede encontrar algo nuevo, inclusive en grupos que se entiende que están bastante estables, como los reptiles. Encontrar una especie nueva muchas veces es cuestión de suerte, de estar en el momento indicado y tener el conocimiento suficiente para reconocer que es algo nuevo o diferente”, subrayó la científica.