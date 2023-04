A meses de que el gobierno federal designara la mariposa arlequín como una especie amenazada, una organización ambientalista de Quebradillas alertó que las obras de rehabilitación de una calle que transcurre por la antigua vía del tren en ese municipio colocan en riesgo uno de los pocos hábitats de este insecto endémico de Puerto Rico.

La denuncia de los integrantes de la Liga Ecológica Quebradillana se refiere a un camino municipal que ha estado cerrado al tránsito por alrededor de dos décadas, que ubica en la zona de acantilados paralela a la costa de este pueblo, y que provee una impresionante panorámica del océano Atlántico.

“Allí, no hay casas, no hay comercios. Es un área de bosque continua. En ese sentido, no estamos hablando de una infraestructura para atender las necesidades de ese lugar en particular, sino que es una infraestructura que no sabemos cuál es su verdadero propósito. Nos preocupa porque este tipo de infraestructura, que viabiliza el tráfico vehicular, posteriormente viabiliza el uso de terrenos, las segregaciones y las construcciones”, indicó Miguel Sarriera, integrante de la Liga Ecológica, al estimar que el tramo en cuestión se extiende por cerca de milla y media. “Nos preocupa que, con la apertura, empiece un proceso de desarrollo en un área que no ha sido afectada y no tiene ningún plan de manejo”.

PUBLICIDAD

El área que se impacta con los trabajos de rehabilitación de la vía ubica entre el puente Blanco –al oeste de Quebradillas– y el puente La Bellaca –cerca de la frontera con Camuy–, por lo que comprende gran parte del litoral del pueblo, caracterizado por los acantilados y la abundancia de flora.

Ernesto Estremera, también de la organización ambientalista, destacó, por su parte, el valor ecológico de la zona, que trasciende su cualidad de hábitat para la mariposa arlequín.

“Hay muchos estudios; inclusive, dos tesis de maestría se hicieron en el área del puente Blanco con la mariposa Atlantea (tulita, nombre científico de la mariposa arlequín)”, dijo Estremera. “Nosotros fuimos al área, hicimos un inventario de las plantas a la orilla de la ruta, y encontramos especies que son endémicas y especies de la planta hospedera de la mariposa. Había árboles endémicos en peligro y amenazados”, agregó sobre un ejercicio realizado junto a personal municipal.

Integrantes de la Liga Ecológica Quebradillana sometieron una querella ante el Servicio de Pesca y Vida Silvestre. (Suministrada)

El próximo 29 de abril, indicó Estremera, se celebrará el 11mo Festival de la Mariposa Atlantea Tulita en la zona de los merenderos, un área donde ubican varios restaurantes en los alrededores del puente Blanco.

Aunque, de acuerdo con Estremera, en un inicio, el Municipio se comprometió a mantener intacto el ancho de la vía para no impactar la flora a ambos lados, de los trabajos realizados hasta el momento se observa una expansión de los 14 pies que tenía. “Nosotros medimos lo que están haciendo y tiene como 22 pies de ancho. Los árboles que estaban ahí los tumbaron y la planta de la mariposa que estaba en el lugar las tumbaron también. Inclusive, cuando vino (el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, USFWS) encontraron larvas. El daño se hizo”, indicó el ambientalista.

PUBLICIDAD

Más temprano este año, Sarriera sometió una querella al USFWS, dependencia que, según la Liga Ecológica, realizó una visita el 2 de febrero para “documentar los daños al ecosistema y hábitat” de la mariposa arlequín. La declaración de la mariposa como especie amenazada a nivel federal se formalizó el 3 de enero de este año. Como parte de ese proceso, el USFWS designó seis hábitats críticos, que abarcan 11 municipios, incluida la costa de Quebradillas.

Al momento de publicación de esta nota, ningún oficial del USFWS estuvo disponible para comentar sobre los hallazgos, al aducir que se trata de una investigación activa.

Esperan recomendación federal

De otra parte, en entrevista con El Nuevo Día, el alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez Vélez, sostuvo que los trabajos de rehabilitación del camino municipal son producto de una asignación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) bajo el programa de mitigación de riesgos, pero que actualmente se encuentran paralizados en tanto USFWS ofrece recomendaciones del curso a seguir.

“Nos reunimos con USFWS y ellos nos van a enviar un geólogo. Nosotros vamos a trabajar junto con ellos el proyecto. Yo creo que el proyecto de nosotros no impacta tanto (el medioambiente), sin embargo, nos comprometimos a hacer una siembra de árboles y de la planta que la mariposa anida y se alimenta”, expresó el ejecutivo municipal.

El alcalde del Partido Popular Democrático planteó que la reconstrucción de la vía debe cumplir con los parámetros que establecen FEMA y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, pero aseveró que la expansión lateral solo abarca unas 18 pulgadas.

PUBLICIDAD

“Ellos tienen sus especificaciones, y es para mitigación, que van a desviar las escorrentías del agua. Es la misma carretera, lo único que creo que se le añadió el cunetón para los desagües. Creo que son 18 pulgadas, pero solo en el lado que corresponda. Te puedo decir que no hemos hecho nada, los trabajos están paralizados hasta tanto las agencias pertinentes trabajen con nosotros. No queremos estar en contra de nada, sino que estamos buscando un ‘happy medium’ (balance), y que esa carretera, que siempre estuvo ahí, se pueda tirar porque ese proyecto va paralelo a un puente que se hará sobre el puente Blanco”, dijo Vélez Vélez, al indicar que la asignación para el camino ronda los $200,000.

“En la experiencia de (el huracán) María (en 2017), muchas de esas personas se las vieron bien difícil para poder salir, porque hubo unos derrumbes en la parte de arriba. Todos los días era un proceso bien fuerte y, por consiguiente, si abrimos esa carretera, tiene dos beneficios: los que están un poco más lejitos salen a la (carretera) PR-2 en cinco minutos y el movimiento, donde se concentran los restaurantes de nosotros, va a ser un poco más turístico”, agregó el ejecutivo municipal, estimando que hay entre 15 y 20 residencias que se beneficiarían directamente de la apertura de la calle.

El camino municipal en controversia ha estado cerrado al tránsito por dos décadas y ubica en la zona de acantilados paralela a la costa de Quebradillas. (Suministrada)

¿Vía libre para la construcción?

Vélez Vélez rechazó que la reapertura al tránsito tenga como objetivo ulterior el desarrollo de infraestructura en zonas ecológicamente sensibles, pero reconoció que los dueños privados de los terrenos que conforman el acantilado pudieran tener esa intención en algún momento.

PUBLICIDAD

“Esos terrenos son ‘prime’ y están catalogados así por la vista tan hermosa que tiene esa zona. Yo entiendo que eso les va a beneficiar mucho porque habrá quien quiera desarrollar los proyectos, pero eso es de cara al futuro me imagino yo. Ahora mismo, yo no te puedo decir (si existe la intención), ni han llegado (peticiones de) endosos al municipio o peticiones de ninguna índole de nadie”, dijo.

La designación del USFWS de la mariposa arlequín como especie amenazada conllevó la declaración de unos 41,266 acres como hábitats críticos, distribuidos entre los seis espacios donde se ha constatado la presencia del animal. De acuerdo con el USFWS, el 56% de esos terrenos se encuentra en propiedad privada; el 39%, en áreas bajo el control del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; y un 5% está en propiedad de otras agencias o municipios.

“El establecimiento de un hábitat crítico para la mariposa alertará a las agencias federales de que deben llevar a cabo esfuerzos especiales de conservación para la especie cuando trabajan, financian o permiten actividades en estas áreas. La designación de hábitat crítico no tendrá impacto en acciones que se hagan en propiedades privadas que no requieren fondos o permisos federales”, indica el USFWS en su portal cibernético.

El representante del distrito 15, Joel Franqui Atiles, quien se ha reunido con los miembros de la Liga Ecológica, dijo estar abierto a la posibilidad de restringir a nivel estatal los posibles usos de la zona crítica para la mariposa.

“Veo la preocupación. De lo que ellos están buscando es también ver de qué ‘grants’ (subvenciones) federales hay un dinero para que, una vez el gobierno adquiera la propiedad, se pueda subsanar a los dueños actuales. Pero también (se debe auscultar) restringir, a través de la Junta de Planificación, qué tipo de estructura o proyecto se pueden hacer en la zona. No podemos permitir tampoco un desarrollo desmedido que impacte ese hábitat que está virgen y es hermoso”, dijo Franqui Atiles.

PUBLICIDAD

“Yo estoy dispuesto a oír y sentarme con todas las partes siempre”, sostuvo Vélez Vélez. “Yo creo que hay pedazos que se pueden hacer reservas (naturales) dentro de todo el espacio que hay, y pienso que hasta los mismos dueños de esos solares, como saben que hay partes que no se pueden desarrollar, en unión con ellos se podrían preservar de cara al futuro para que sean pulmones dentro de ese desarrollo”.

Franqui Atiles, en tanto, coincidió con el alcalde en que los restaurantes del área del merendero y residentes cercanos a la vía clausurada se beneficiarían de la reconstrucción. No obstante, dijo que ha discutido con la Liga Ecológica y le ha mencionado a Vélez Vélez la posibilidad de que se restrinja el tránsito a una sola dirección y a vehículos livianos, y que se habilite un paseo para actividades recreativas que ya se practican en el camino municipal, como el senderismo y el ciclismo.

“Sería ideal porque eso evita otras cosas”, dijo, por su parte, Estremera.