El Programa de Conservación de Murciélagos de Puerto Rico realiza esfuerzos para la protección de estos mamíferos en la isla y busca crear conciencia acerca del rol importante que juegan en la agricultura y el control de plagas.

“El trabajo con los murciélagos está en pleno apogeo”, afirmó Wilkins Otero Alicea, voluntario y tesorero del Programa, durante un seminario reciente.

Explicó que, entre los esfuerzos de conservación, se encuentran trabajos de identificación y monitoreo de especies y censos de murciélagos en cuevas calientes (por las temperaturas) –junto al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). También, identifican lugares a través de la isla, como cuevas, importantes para la conservación de los murciélagos.

“El tema de los murciélagos es bien amplio, y estamos tratando de identificar todo lo que sea viable para la conservación de los murciélagos”, indicó.

Además de esto, Otero Alicea resaltó que están diseñando procesos de exclusión, a través de los cuales se remueven murciélagos de techos de casas usando métodos no dañinos y evitando que los mamíferos regresen al lugar, ya sea tapando o sellando los espacios.

El voluntario y tesorero del Programa indicó que la mayor amenaza en contra de estas especies es “el desconocimiento de los murciélagos”. “La cantidad de mitos que aún al 2021 existe no promueve una sana conversación sobre lo que son los murciélagos”, dijo.

Sostuvo que “no conocer que hay varias especies, no conocer cuál es su propósito o cuál es su rol” afecta la conservación de estos mamíferos.

Puerto Rico cuenta con 13 especies de murciélagos, dos de ellos, el murciélago frutero nativo y el bigotudo de Puerto Rico, endémicos (solo habitan en la isla). Los murciélagos, dependiendo de la especie, pueden vivir en árboles, cuevas u otras estructuras, como almacenes abandonados.

Vital importancia

Una de las metas del Programa es crear conciencia y educar al pueblo acerca del rol importante de los murciélagos, los cuales proveen un balance ecológico y contribuyen a la reforestación.

El murciélago frutero nativo, como sugiere su nombre, se alimenta principalmente de frutas. Al igual que otras especies fruteras, como el murciélago hocico de cerdo y frutero común, se encarga de regar semillas, contribuyendo así a la reforestación.

De la misma forma, ayudan al enriquecimiento de los suelos por medio de distribución de material de composta.

Por su parte, los murciélagos nectarívoros, como el lengüilargo y el de las flores, se alimentan de frutas y del néctar de las flores, siendo así tanto dispersores de semillas como polinizadores, contribuyendo a la agricultura.

Un ejemplo del beneficio de estos mamíferos para la agricultura se encuentra en México, donde los murciélagos nectarívoros se alimentan del néctar de las flores de agave, ingrediente importante para la producción de tequila. Los murciélagos, de esta forma, ayudan tanto a la polinización como a la interacción de material genético que conduce a plantas más resistentes, aportando a la producción de la famosa bebida mexicana, explicó Otero Alicea.

Por último, los murciélagos insectívoros, como el bigotudo de Puerto Rico, barbicacho y rabipeludo, contribuyen al control de plagas biológicas, comiendo hasta un cuarto de su peso por día.

Un estudio en Puerto Rico reveló que, entre los insectos que alimentan a estos murciélagos, están los caculos, mariposas cuyas larvas afectan cultivos de arroz y maíz, moscas y mosquitos, algunos de estos potencialmente transmisores de enfermedades como el dengue.

De la misma manera, los murciélagos insectívoros impactan la economía agrícola, ya que reducen la cantidad de pesticida necesaria para mantener los cultivos libres de insectos. Un estudio en Estados Unidos reveló que el ahorro por concepto de lo anterior sería de cerca de $22,900 millones.

La autora tiene un doctorado en Neurociencia y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.