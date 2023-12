Moisés, el icónico manatí que en la década de 1990 cautivó a los puertorriqueños y ayudó a crear conciencia sobre la conservación de esta especie en peligro de extinción, está herido, y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), aunque está al tanto, decidió –por el momento– no intervenir por entender que el animal no está “en algún estado letárgico”.

Luego que El Nuevo Día le confrontara con información recibida sobre el estado de Moisés, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, confirmó este miércoles que, hace “algunas semanas”, supieron que el animal estaba herido. Las biólogas Nilda Jiménez y Grisel Rodríguez, del Programa de Rescate de Mamíferos Marinos de la agencia, han monitoreado a Moisés, dijo.

“La información que tengo es que las biólogas están monitoreando el estado de Moisés. La información preliminar que tenemos es que no parece nada de gravedad y que fue reportado hace algunas semanas. Hay que recordar que Moisés fue criado bajo cautiverio. Tuvo mucha exposición humana, así que, de ordinario o en su estado normal, se acerca a las embarcaciones. Se acerca a las personas y persigue embarcaciones de motor, ya sean ‘jet ski’ (motoras acuáticas) o botes. Eso hace que, no solo Moisés, sino otros manatíes que tienen este tipo de conducta sufran algún tipo de herida”, indicó la secretaria.

“Sin embargo, en el caso de Moisés, la información y el reporte que tenemos dice que tenía unas heridas, pero que estaba ágil y que estaba nadando bien. Las biólogas lo monitorean. No parece ser que las heridas que recibió tengan algún impacto”, continuó, aunque reconoció que el monitoreo ha sido mediante fotos y vídeos, no de manera presencial.

“De entender que las heridas hubiesen sido mayores, que no está nadando, que no está comiendo… entonces, lo hacen (reubicación). Hasta ahora, no hay nada de qué preocuparse que sea de gravedad”, insistió.

Moisés habría sido herido por hélices de embarcaciones.

Cuestionada sobre si las heridas del manatí no requerían traerlo a un centro de cuidado como medida cautelar, contestó: “No es la primera vez que hieren a Moisés”. “Y sacarlo de su ambiente también pudiera afectar su entorno y su salud. Si el personal entiende que no es nada grave, no es necesario sacarlo. Al momento, la información que tenemos es que no parece ser nada de gravedad, que continúa nadando, que no muestra heridas que lo pongan débil. Todo lo contrario, lo mostraban ágil y nadando. Los vídeos y los reportes que se han recibido, al momento... no se ha recibido información adicional que vean al animal en algún estado letárgico o algo por el estilo”, sostuvo.

¿Bajo qué condiciones intervendría entonces?, preguntó El Nuevo Día. “Cuando sean esas otras cosas que muestren al animal en un estado de indefensión o en un estado más débil. Por el momento, no hay nada que haya que alarmarse”, puntualizó Rodríguez Vega.

Discrepa el Centro de Conservación

Pese a lo dicho por la secretaria, el director del Centro de Conservación de Manatíes del Caribe, Antonio Mignucci, discrepó de la decisión del DRNA, y reveló, además, que fue esta entidad la que alertó a la agencia sobre las heridas de Moisés.

“Fuimos los que alertamos de que (Moisés) estaba herido, porque la llamada entró al Centro de Conservación de Manatíes, el pasado 9 de diciembre. Tan pronto se vio ese animal con esas heridas, lo correcto hubiera sido despachar un equipo para evaluar al animal en sitio, incluyendo un veterinario y a un especialista en manatíes. No se ha hecho. Las biólogas evaluaron los vídeos y vieron que el animal –para ellas– nadaba bien y se zabuía bien. No es suficiente”, sostuvo el oceanógrafo y técnico veterinario especializado en la biología, manejo y conservación de mamíferos marinos.

“Un animal como ese puede tener las costillas rotas, órganos heridos que pueden causarle un daño y, a la larga, la muerte. Lo ético, lo moral y lo empático hacia el bienestar animal es evaluar a cada animal, como Moisés”, abundó.

El Centro de Conservación de Manatíes del Caribe, ubicado en el Recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana, no puede intervenir hasta tanto sea activado por el DRNA. Moisés, según la información que recibió la organización, tiene heridas en los costados presuntamente causadas por hélices de embarcaciones y, en ese momento, se hallaba en Ceiba.

“Obviamente, en los casos de varamiento, uno es reactivo porque uno no predice que lo van a golpear con un bote y que eso le causaría daño, pero un animal que está herido y que lleva 32 años liberado y contribuyendo a la especie para que no se extinga, es importante ir a cotejar que el animal esté bien y que las heridas no son de cuidado. El que estos animales estén bien es lo que hace que salgan de peligro de extinción. No te puedes dar el lujo de perderla”, puntualizó Mignucci.

La secretaria del DRNA insistió, sin embargo, en que confía en el criterio de las biólogas a cargo del Programa de Rescate de Mamíferos Marinos de la agencia.