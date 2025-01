Nanichi y Bajarí, dos manatíes rescatados, regresan al mar Caribe en una apuesta por la repoblación de su especie

Cabo Rojo - Eran las 9:34 a.m. de este martes cuando un camión descendió hasta la bahía de Bramadero, en este municipio, la última parada de sus pasajeros, Nanichi y Bajarí , dos manatíes rescatados en la costa sur de Puerto Rico.

Para las 10:03 a.m., ya había un nuevo manatí en la costa oeste de Puerto Rico. Bajarí estaba nuevamente en su hogar caribeño. Luego, le tocó el turno a Nanichi. En cuestión de minutos, la manatí que carga con la esperanza de reproducir su especie también hizo su entrada triunfal, empapando a quienes la llevaron a su reencuentro con el mar.

“Es un gran logro. La gente ve esto un día, una liberación, pero es el resultado de un esfuerzo titánico de muchos voluntarios, agencias, entidades, desde que se rescataron hasta que se liberan. Lo hacemos porque hay un compromiso con la especie, porque sabemos lo que significa la especie no solo para la conservación, sino para el medioambiente, su rol en el sistema marino. Apostamos a eso y no nos quitamos” , destacó la bióloga marina Nilda Jiménez , coordinadora del Programa de Especies Protegidas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Rescate y preparación

“No hay casi ni evidencia de cicatriz en la córnea. Buena pupila. No hay cataratas, no hay inflamación intraocular. Se graduó. No hay ni cicatriz del absceso”, dijo Bras, emocionada, mientras analizaba los diminutos ojos de su paciente, previo a su liberación.