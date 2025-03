¿Por qué aparecen lagartijos en una casa y cuál es su significado?

A esta altura del año, no es raro notar la presencia de lagartijos en las paredes y rincones del hogar. Rápidas y esquivas, estos pequeños reptiles pueden sorprender con su aparición repentina . Además de las explicaciones científicas relacionadas con el clima y su comportamiento natural, muchas personas encuentran en el esoterismo respuestas sobre su presencia.

A pesar de su apariencia inquietante para algunos, las lagartijas no representan ningún riesgo para la salud humana. No transmiten enfermedades y no son agresivas. De hecho, pueden considerarse aliadas en el control de plagas, ya que se alimentan de mosquitos, arañas y otros insectos molestos. Sin embargo, algunas personas prefieren evitar su presencia dentro del hogar.