Certificación de Ciudadanos Científicos: contribución al medioambiente al alcance de todos

Sin dudarlo, contó, “llamé a la directora (escolar) en verano y le pregunté si podía hacer este programa del Estuario parte del currículo de ecología de ese año, y ella me autorizó”.

“El Estuario decidió no solo seguir trabajando con el ciudadano, sino formalizar y estructurar nuestro acercamiento al ciudadano para que ellos obtuvieran, de una manera organizada, esas destrezas técnicas y científicas y hablaran nuestro mismo idioma” , dijo la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro, Brenda Torres Barreto .

“Es un campo que sabemos que va a seguir creciendo porque, como sabemos, los fondos que han llegado a Puerto Rico son fondos para la reconstrucción. ¿Quién lo va a hacer si no somos los que estamos sufriendo en áreas vulnerables?”, argumentó.

Los requisitos

“Todo este proceso no se desarrolló sin expertos detrás de ello. Nosotros tenemos personas que han hecho el análisis de todos los datos científicos que hemos agarrado y los han codificado de una manera pedagógica que pueda hacer, entonces, posible el nosotros educar al ciudadano”, añadió.

Más allá del compromiso y la motivación, la Certificación de Ciudadanos Científicos no requiere nada de los participantes. Se ofrece gratuitamente, no exige conocimientos científicos previos y los talleres de capacitación son virtuales para facilitar la asistencia .

“Me abre puertas”

“Esta experiencia, prácticamente en una semana, me abre puertas para ver en qué yo me puedo especializar en un futuro y me deja ver que tengo varios caminos en que especializarme”, comentó, por su parte, Kibsaim Márquez Montañez, estudiante de Biología Marina en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y ciudadano científico.