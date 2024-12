Científico puertorriqueño lidera exhibición sobre el cerebro en el Museo Peabody en Connecticut

Por primera vez, una exhibición en el Museo Peabody de la Universidad de Yale , en New Haven, Connecticut , mostrará “lado a lado” los dibujos originales de dos científicos fundamentales en el conocimiento del cerebro . Y un poco de Puerto Rico estará presente en la exposición, de la mano de su curador, el científico boricua Daniel Colón Ramos , profesor en la prestigiosa institución.

“(Queremos) que los visitantes tengan la experiencia de (conocer) cuáles fueron estos dibujos fundamentales que marcan un hito tan importante en cómo pensamos que está constituido el cerebro, pero también hay otro mensaje bien bonito. Y es que, aunque (Golgi y Ramón y Cajal) eran enemigos intelectuales en el momento, en el arco de la historia realmente fueron colaboradores , porque Cajal terminó usando la visión de Golgi para hacer sus descubrimientos y son los descubrimientos de Cajal lo que le dan nombre a Golgi también. En ese sentido, eran como colaboradores. No hay Golgi sin Cajal, ni viceversa”, explicó Colón Ramos vía telefónica con El Nuevo Día desde New Haven.

Para lograr esto, Colón Ramos y su equipo trabajaron con los conservadores en España e Italia para identificar dibujos de ambos científicos que no han sido expuestos al público antes.

“Con el grupo de España, los conservadores de la colección no son neurocientíficos, así que ellos entienden de la importancia histórica de la colección, pero, cuando ven los dibujos, no entienden de la importancia científica. Para mí, fue un proceso bien bonito porque fue una colaboración realmente. Cuando ellas me enseñaban el dibujo –eran cuatro mujeres–, yo les explicaba, ‘esto es lo que estaba mostrando el científico acá’ o ‘esta es la razón por la cual este dibujo era importante’. Para mí, era una gran oportunidad poder ver la colección a través de los ojos de ellas, que son las expertas guardando esa gran colección. Eso es un legado para la humanidad bien importante”, afirmó.