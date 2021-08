La Universidad de Puerto Rico (UPR) obtuvo una subvención (“grant”) de $745,055 para hacer la secuenciación genómica del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, en la isla desde el inicio de la pandemia –hace año y medio– hasta el presente.

La secuenciación es un método de laboratorio que se utiliza para determinar la composición genética completa de un organismo o tipo de célula, en este caso, el coronavirus.

“Es la capacidad de leer todo el material genético y puede hacerse en cualquier organismo. Es un método que, a nivel global, ha cobrado auge en los últimos 15 a 20 años”, explicó el doctor Riccardo Papa, investigador principal del estudio titulado “SARS-CoV-2 genomic surveillance across the island of Puerto Rico”.

En entrevista con El Nuevo Día, Papa resaltó que el estudio servirá para identificar las distintas mutaciones (variantes) del SARS-CoV-2 en Puerto Rico, lo que permitirá, a su vez, prever “si algo más peligroso va a ocurrir con este virus y adoptar la mesura que todos necesitamos”.

“Algo que no queremos es que el virus cree mutaciones y escape la vacuna. Toda esta información genómica pueda dar más recursos a los investigadores que ya están desarrollando el ‘booster shot’ (vacuna de refuerzo contra el COVID-19)”, agregó el profesor del Departamento de Biología del Recinto de Río Piedras.

Los $745,055 fueron otorgados –el mes pasado– por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés), y Papa mencionó que los doctores Jose Rodríguez Medina y Marcia Cruz Correa, ambos del Recinto de Ciencias Médicas, “son claves” apoyando la propuesta y la investigación.

Para el estudio, el equipo de científicos analizará, al menos, 10,000 muestras de pacientes que hayan arrojado positivo a COVID-19 desde marzo de 2020, cuando se confirmaron los primeros casos en la isla, hasta ahora. Del total de muestras, ya tienen poco más de 5,000.

“Son muestras con ‘swab’ (nasales) y se tienen que guardar en neveras para que el virus se preserve. Luego, se extrae la molécula de RNA y, con ese material genético, se va creando una especie de biblioteca. Todos esos datos se juntan y el resultado es la secuenciación. Es un trabajo hecho por técnicos muy especializados”, indicó Papa, quien también dirige la Instalación de Secuenciación de Alto Rendimiento en el Centro de Investigación en Ciencias Moleculares de la UPR.

“Queremos no solo identificar las variantes o mutaciones en cada momento, sino entender cómo el virus ha cambiado a través del tiempo en Puerto Rico. Son cosas para las que todavía no hay respuestas certeras, porque con el coronavirus todo ha ocurrido muy rápido y la ciencia necesita tiempo”, agregó.

Hasta el momento, los científicos han podido secuenciar 400 de las muestras colectadas.

En términos de resultados preliminares, Papa compartió que, desde diciembre de 2020 hasta marzo pasado, la variante que dominó en Puerto Rico fue la B.1. Mientras, entre abril y junio, la variante alpha (B.1.1.7) fue más prevalente.

A menor escala, en marzo de este año, afectó la variante iota (B.1.526), pero “ya casi desapareció”.

“Desde mitad de junio (de 2021), la variante delta (B.1.617.2) está reemplazando casi todas las demás. Una cosa importante es que la variante delta no es una mutación, sino una suma de mutaciones. Cuando se habla de variantes, es una suma de mutaciones que identifican una nueva estructura del genoma y, por eso, se les pone nombre. ¿Qué pasa si una variante más peligrosa que la delta surge en otro país del mundo? Con el trabajo que estamos haciendo, podemos identificar cuándo esa variante llegaría a Puerto Rico y prepararnos mejor”, dijo.

En esa misma línea, Papa indicó que los hallazgos finales de la investigación serán compartidos con agencias estatales y federales, así como con entidades salubristas. Resaltó, además, que los resultados preliminares ya están disponibles para la comunidad científica global a través de una base de datos.

El equipo de expertos de la UPR también trabaja en un mapa que ilustra cómo el coronavirus se ha movido por la isla en el pasado año y medio. Según Papa, “la secuencia genómica se puede usar como un GPS y el análisis será más fuerte a medida que tengamos más datos”.

Aunque los NIH dieron la subvención el mes pasado, la investigación inició en julio de 2020 gracias a los fondos de emergencia que la UPR destinó para manejar la pandemia de COVID-19. Con esos fondos, subrayó Papa, se estableció “toda la infraestructura de laboratorios” para hacer el análisis actual.