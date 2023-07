“Un Big Mac con un acompañamiento de limpieza de playas, por favor”.

A partir del 1 de agosto, los clientes de 87 restaurantes McDonald’s, en Puerto Rico, tendrán la oportunidad de sustituir la botella de agua que acompaña su combo por un vaso de agua filtrada para contribuir a la protección de las costas del país.

La iniciativa es una colaboración entre Clearwaters, una organización sin fines de lucro que trabaja en la limpieza de playas y zonas marinas, y Arcos Dorados, el franquiciado de McDonald’s en el Caribe y América Latina.

Al sustituir una botella de agua de 16.2 onzas por un vaso de 20 o 30 onzas, los clientes ayudarán a disminuir el consumo de plásticos de un solo uso y contribuirán a recaudar fondos para Clearwaters.

“Definitivamente, el plástico es el desperdicio sólido que más encontramos en nuestras limpiezas”, dijo hoy, sábado, Ricardo Quintana, fundador de Clearwaters y estudiante de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. “Mucha gente lo bota rápido, sin conciencia del impacto que puede tener”.

Desde 2018, los miembros –mayoritariamente universitarios– de Clearwaters han recogido casi 10,000 libras de basura en las costas. Quintana explicó que la colaboración con Arcos Dorados es “de mucha importancia” para la organización, ya que permite llevar sus limpiezas y campañas de concienciación a una escala “mucha más grande de la que podemos plantear hasta ahora”.

Por su parte, Isabel Rovira, supervisora de comunicación de Arcos Dorados en Puerto Rico, señaló que la alianza “salió de manera natural” para la empresa. “Une estos dos valores bien importantes para nuestra empresa, que son apoyar a los jóvenes y promover un compromiso ambiental”, resaltó.

La colaboración entre Clearwaters y Arcos Dorados no tiene fecha conocida de culminación ni cantidad fija de donación, pero Rovira indicó que será un esfuerzo continuo. “Mientras más personas participen, más podremos donar”, expresó.

Por lo tanto, la próxima vez que pida en McDonald’s, prepárese para la pregunta “¿botella o vaso?”. Su respuesta tendrá un impacto.

La autora estudia Biología y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.