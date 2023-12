Julissa González Villegas era apenas una bebé cuando su abuelo predijo su futuro: “Ella va a ser científica”. De niña, sin embargo, González Villegas siempre dijo que sería jueza, y no fue hasta que participó en una feria científica en noveno grado, con un proyecto sobre el uso del líquido del tulipán africano como insecticida, que descubrió su pasión por la ciencia.

Más adelante, en escuela superior, participó en un programa de investigación científica de la Universidad de Puerto Rico (UPR), donde conoció a su mentor y “padre científico”, el profesor Jorge Colón. “Ahí, entendí que esto era lo que me encantaba hacer”, recordó González Villegas, nacida en San Juan y criada en Caguas.

Ahora, la científica se convertirá este mes –según la UPR– en la primera puertorriqueña en obtener, simultáneamente, una doble titulación doctoral en Química en Puerto Rico y Francia. En concreto, González Villegas completó un doctorado en Química Inorgánica en el Recinto de Río Piedras de la UPR y otro en Química de Materiales en la Universidad de Nantes.

PUBLICIDAD

“Fue un trabajo arduo, pero uno sabe que, de la mano de Dios, todo es posible”, expresó González Villegas, quien estudió en el sistema público de enseñanza del país desde la escuela elemental.

González Villegas llegó a la universidad en el oeste de Francia mediante la beca Chateaubriand en el área de STEM (ciencia, tecnología, inglés y matemáticas), otorgada por la Embajada de Francia en Estados Unidos, con el fin de promover la colaboración entre equipos investigativos franceses y estadounidenses.

La científica junto a su mentor y “padre científico”, el profesor Jorge Colón. (Suministrada)

La química seleccionó completar la pasantía en la Universidad de Nantes para darle continuidad a la colaboración que ya existía entre la institución y la UPR. La beca, originalmente, era por ocho meses, pero González Villegas terminó quedándose por más de un año.

“Cuando llego a la Universidad de Nantes, me ofrecen la posibilidad de solicitar un acuerdo cotutelar entre ambas universidades para obtener un doble doctorado”, explicó González Villegas, quien partió hacia Francia sin conocer francés, idioma que eventualmente aprendió. “Mi profesora Clémence Queffelec, allá en Nantes, me ayudó con todo el proceso y me dijo: ‘El requisito es que te quedes mínimo un año. Eres bienvenida aquí si quieres continuar la investigación’”, abundó.

Investiga acarreo de drogas anticáncer

El trabajo investigativo de González Villegas consistió en desarrollar sistemas de acarreo de drogas anticáncer, con el fin de que lleguen directamente a las células cancerosas y, así, reducir su impacto en el tejido sano y los efectos secundarios de los tratamientos actuales.

“Trabajamos con materiales de acarreo de drogas. Es como montar las drogas anticáncer en un carrito para que vayan selectivamente hacia células cancerosas, hacia tejido tumoroso”, ilustró la científica.

PUBLICIDAD

González Villegas trabajó, específicamente, con el fosfato de circonio. “Mi investigación se enfocó en la modificación de la superficie de estos carritos para ayudar en lo que se llama la biocompatibilidad o, en otros términos, hacer que este carrito sea más afín con el ambiente fisiológico del cuerpo”, abundó.

La química indicó que realizaron experimentos con la potente droga doxorubicina y encontraron que sus efectos anticáncer fueron “más significativos” cuando estaba encapsulada y su superficie fue modificada, en comparación con el medicamento solo o encapsulado sin su superficie modificada.

González Villegas vivió más de un año en Francia para obtener el diploma de la Universidad de Nantes. (Suministrada)

La modificación de la superficie de las nanopartículas, o los “carritos”, conlleva pegar unas moléculas que son afines con el ambiente acuoso, para que el material pueda distribuirse a través del torrente sanguíneo y llegar al tejido tumoroso.

“No estamos diciendo que nuestro material tiene una actividad anticáner. Por el contrario, nuestro material no es tóxico. Sin embargo, ayuda que mayor cantidad de droga pueda entrar de una forma selectiva hacia células cancerosas”, subrayó.

“No es imposible”

Ahora que ha culminado sus estudios doctorales, González Villegas le pasará la batuta a los próximos estudiantes que trabajen en el laboratorio del profesor Colón, quienes continuarán con el proyecto en torno al acarreo de drogas anticáncer.

“En cuanto a mí, estoy ahora mismo buscando oportunidades tanto de investigación como de trabajo. Una vez obtenga el grado oficialmente, puedo comenzar ese nuevo reto, ese nuevo camino”, manifestó González Villegas.

Para González Villegas, la experiencia de cursar un doctorado en Francia fue “inigualable”, y agradeció a Dios “por esta maravillosa oportunidad”. Recalcó que la UPR ofrece recursos, como la beca que obtuvo para estudiar en Francia, para que los estudiantes puedan lograr sus sueños.

PUBLICIDAD

“A los estudiantes del sistema público, tienen posibilidades de soñar”, expresó. “Tienen posibilidades de soñar en grande y lograr metas como esta. No es imposible”.