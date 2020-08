Luego de 157 años de establecida, la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA, por sus siglas en inglés) seleccionó al doctor puertorriqueño José V. Arce como su presidente, en una histórica elección.

La AVMA, fundada en 1863, es la organización de veterinarios más grande del mundo, con más de 95,000 miembros.

“Es para mí un orgullo. Es algo que he estado trabajando por muchos años y mi meta es poner el nombre de Puerto Rico bien alto”, dijo Arce en entrevista con El Nuevo Día. Su elección fue el 31 de julio y no enfrentó oposición.

Arce relató que, a principios de su carrera académica y profesional, participaba activamente en las organizaciones estudiantiles y profesionales de veterinaria. Muchas de esas experiencias lo motivaron a involucrarse activamente en la AVMA.

“Mi padre fue delegado de la Asociación Médica de Puerto Rico, y yo presencié cómo él se disfrutaba formar parte de esta organización. También, recuerdo que me cargaba de aquí para allá a las diferentes convenciones médicas en Puerto Rico y fuera de la isla”, compartió.

PUBLICIDAD

El veterinario boricua tiene una larga trayectoria profesional, con especialidad en dermatología, oftalmología y ecografía. Obtuvo su doctorado en la Louisiana State University School of Veterinary Medicine y, luego, hizo un internado en el Rowley Memorial Animal Hospital en Massachusetts. Su desenvolvimiento con la AVMA comenzó cuando fue seleccionado como representante por el Distrito IV, que incluye a Puerto Rico, Florida y Georgia.

Prota

“Luego de haber participado en varios comités, fui seleccionado para la Junta de Directores de la AVMA, siendo el primer puertorriqueño electo”, indicó Arce, quien comenzará su término como presidente en verano de 2021 y durará un año.

Con oficina en la isla

En 1998, Arce decidió regresar a Puerto Rico y abrir su clínica veterinaria, Miramar Animal Hospital, en San Juan.

“Aunque económicamente tenemos nuestros desafíos en Puerto Rico, yo me disfruto mi trabajo porque me apasiona trabajar con los animales y educar a las comunidades sobre esta profesión”, resaltó el experto.

Pese a los retos, Arce sigue trabajando para mejorar las condiciones de vida de los animales -que pueden extenderse a su cuidadores-, y participando activamente en las diferentes comunidades de la isla.

“Junto con el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, estamos trabajando para mejorar las condiciones aquí, para los veterinarios, y proveerles las mismas oportunidades que en Estados Unidos”, afirmó.

Como presidente electo, su plan es seguir fomentando la diversidad, inclusión y equidad en la veterinaria, así como trabajar en el bienestar de estos profesionales. También, continuará educando a las diversas comunidades sobre la importancia de la profesión y servir de modelo para las próximas generaciones.

PUBLICIDAD

“Espero que un latino y un puertorriqueño, como yo, inspire a otras minorías a ser líderes de nuestra profesión y que lo vean como algo natural que se puede lograr”, destacó.

Impacto mundial

La AVMA es reconocida a nivel mundial y forma parte de la iniciativa “One Health” (Una Salud), de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), una colaboración global entre múltiples sectores, que busca lograr una salud óptima para el futuro de la humanidad, los animales y el medio ambiente.

“Una de mis prioridades es promover el concepto de ‘Una Salud’. En el mundo, ya somos 7.7 billones de personas, y sabemos que las interconexiones entre los animales, la gente y el medio ambiente cada día son más significativas y mayores”, explicó.

En el contexto de la pandemia de COVID-19, Arce indicó que se trata de una enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, que es de origen zoonótico (transmitido de animales a humanos). De acuerdo con el doctor, el 70% de las enfermedades emergentes en los humanos provienen de los animales.

“La medicina veterinaria, la medicina humana y la investigación biomédica deben trabajar en conjunto para poder buscar las curas a muchas de las enfermedades globales. Las ramificaciones y los efectos que pueden tener no solo en la salud animal, sino también en la salud pública son muy grandes”, puntualizó.

El autor tiene un doctorado en Biología Celular y Molecular y es becario de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.