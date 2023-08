Los meros están desapareciendo de las aguas del Caribe. Varias especies de estos peces, que abundaban en la región hace décadas, ahora se encuentran en estatus vulnerable o en peligro.

Su conservación requiere la colaboración de dos grupos que históricamente han sido vistos como adversarios: pescadores y conservacionistas. Y un nuevo documental demuestra que ambos desean la proliferación y robustez de los peces, y que, al trabajar en equipo, pueden lograrlo.

“Treasure of the Caribbean”, de Ana Salceda, relata la colaboración entre pescadores, científicos y conservacionistas para preservar un arrecife de coral entre las costas de Belice y Guatemala, junto con los peces que dependen de él. El documental es la pieza central de una nueva campaña, llamada “BigFish”, del Consejo de Administración Pesquera del Caribe para promover el estudio, la protección y la acción hacia las agregaciones reproductivas de peces en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Cuando Salceda llegó a Corona Caimán por primera vez, en 2014, no creía lo que veía. A 50 metros bajo la superficie, el arrecife le pareció un inmenso jardín, repleto de vida y colores. Cientos de especies de corales, plantas marinas y peces adornaban un espacio más grande que Manhattan (Nueva York).

El documental es la pieza central de una nueva campaña, llamada "BigFish", del Consejo de Administración Pesquera del Caribe.

El arrecife, descubierto en 2013 por un pescador, también resultó ser un lugar de agregación reproductiva de grupos de meros chernas, una especie clasificada como “amenazada” por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Al verlos, Salceda y sus colaboradores científicos supieron que la protección de estos peces era esencial. Los meros chernas estaban amenazados por el cambio climático y la pesca insostenible, y su pérdida alteraría el ecosistema tan vibrante y prístino del arrecife.

Salceda encontró un aliado sorprendente en sus esfuerzos: la comunidad pesquera de Belice. “El conocimiento tradicional de las aguas, del ciclo de vida de los peces, el conocimiento geográfico, toda la información que han acumulado de sus padres, sus abuelos, es oro”, dijo Salceda a El Nuevo Día. “Si unes este conocimiento local y tradicional con conocimiento científico, eso es la aproximación a los ecosistemas completos”, señaló.

Y eso, precisamente, fue lo que hicieron. Los pescadores acompañaron a los científicos en sus estudios del arrecife, explicando cómo, cuándo y con qué equipo ir. Los grupos combinaron su conocimiento de la geomorfología del arrecife, la época reproductiva de los meros y cómo estaban cambiando sus niveles poblacionales. Salceda y su equipo crearon material gráfico utilizando los datos de los científicos y los pescadores, para así poder difundir sus resultados a la comunidad y a los tomadores de decisiones.

“El proceso resulta catalizador y crea un impulso que hace posible las cosas”, dijo. La combinación de la presión de los pescadores, los científicos y los cineastas contribuyó a que, en 2020, Belice y Guatemala designaran al arrecife como “protegido”, lo cual prohibió la actividad pesquera en sus alrededores.

La veda representaba una victoria para la protección de los meros y del arrecife, pero no era perfecta. Motivados por una alta demanda comercial, algunos pescadores continuaban capturando los meros. “Tenemos que recordar que esto es su sustento”, dijo Salceda. “Cuando estás pidiendo que no pesquen en un lugar por cuatro meses, tienes que ayudarle con alternativas: capacitación, ayudarles a organizarse, integrarlos al proceso de toma de decisiones”.

En Belice, por ejemplo, algunos pescadores se dedicaron al monitoreo del agua y de los peces durante las vedas, mientras que otros colaboraron con el gobierno o actuaron como guías turísticos para compartir su conocimiento de las aguas.

Esta valorización de los pescadores, por su experiencia en el entorno ambiental y no solo por su producción comercial, “es una cosa que se ha logrado en Belice, no solo en Corona Caimán, pero en los últimos 20 años, y esto es algo que deberíamos exportar a la región”, afirmó.

Beneficio para Puerto Rico

La campaña “BigFish” busca llevar esta lección a Puerto Rico para beneficiar tanto los pescadores como a los peces. Para ambos, es de prioridad fundamental.

Puerto Rico cuenta con 800 a 1,000 pescadores comerciales activos. Esto supone la mitad de los 1,500 a 2,000 que se habían registrado históricamente desde el siglo 19. El huracán María, en 2017, dañó a las 44 villas pesqueras del archipiélago y, en 2021, solo unas 20 estaban operando. Para los pescadores que sí tienen los recursos, no hay una garantía de obtener una buena pesca.

Los meros chernas –especie destacada en Corona Caimán– fueron alguna vez una de las especies más numerosas en las aguas de Puerto Rico, pero la sobrepesca hizo que se considerara como comercialmente extinta en 1986. Aunque actualmente está prohibido pescar el mero cherna en el Caribe estadounidense, sus poblaciones aún no han logrado recuperarse.

Puerto Rico tiene otra especie de mero más abundante: cabrilla. Existen protecciones a nivel federal y local para esta especie, incluyendo una veda, en Puerto Rico, del 1 de diciembre al 28 de febrero, para sus agregaciones reproductivas. No obstante, Michelle Schärer, bióloga marina que ha estudiado los meros durante casi 20 años, dijo que “estos tiempos se nos quedan cortos”.

"BigFish" promueve el estudio, la protección y la acción hacia las agregaciones reproductivas de peces en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Desde 2007, Schärer y sus colaboradores han utilizado un hidrófono, un tipo de micrófono subacuático, para escuchar a los meros cabrillas de Puerto Rico. Lo que buscan son sonidos que indiquen que están en el período de agregación reproductiva. Durante ese tiempo, los cabrillas machos “empiezan este comportamiento de canta y canta y canta”, dijo Schärer. El equipo ha distinguido dos tipos de cantos diferentes: uno de macho a macho para establecer territorio y otro de macho a hembra para atraerla. Al documentar cuando se escuchó cada canto, Schärer ha podido hacer una cronología de la duración total de las agregaciones reproductivas y sus etapas.

Los resultados obtenidos desde 2007 han indicado que, “cada año, se atrasa más la llegada de los meros y se quedan más tiempo”, según Schärer, quien ha demostrado que los meros cabrillas aún se encuentran en agregaciones reproductivas en el archipiélago a mediados de marzo, varias semanas después del fin de la veda.

Schärer propuso al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta del Reglamento de Pesca y el Consejo de Administración Pesquera del Caribe mover la veda para abarcar del 15 de diciembre al 15 de marzo, lo cual ofrecería una mejor protección para los meros cabrillas.

“Repetidamente, la respuesta ha sido: no se puede”, lamentó la bióloga marina.

El contraargumento que ofrecen estas agencias es que una veda en estas fechas afectaría los ingresos de los pescadores. Schärer no está de acuerdo. “Un sacrificio de 90 días, a la larga, te va a traer más ingresos económicos el resto del año”, afirmó.

Explicó que permitir que los meros tengan una agregación reproductiva exitosa asegura que haya más crías disponibles para la pesca más adelante en la temporada. “Si quieres que la naturaleza te provea, tú tienes que darle su espacio”, dijo.

La autora estudia Biología y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.