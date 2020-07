Nota del editor: última de una serie de dos historias sobre cómo las instituciones académicas y científicas han modificado sus ofrecimientos por el COVID-19.

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la comunidad científica creó varias iniciativas virtuales y accesibles, a fin de promover la continuidad de la educación en Puerto Rico.

Por ejemplo, luego de tres días de haber anunciado el cese de operaciones del Museo de Ciencias de Puerto Rico por la pandemia, el equipo del EcoExploratorio comenzó a conceptualizar la plataforma de Ciencia Virtual.

“Sabíamos que teníamos que actuar con agilidad ante la necesidad educativa, que permitiera el que no se detuviera lo que son los procesos educativos de nuestros niños y jóvenes en medio de una pandemia”, dijo Jenny M. Guevara, directora ejecutiva del EcoExploratorio.

“Somos una institución educativa con una función museológica y comunitaria, y el mayor reto para nosotros es que tenemos un espacio físico, donde se atiende al público y se desarrollan los programas educativos”, expresó, por su parte, Ada Monzón, fundadora del EcoExploratorio y meteoróloga.

Ciencia Virtual tiene como propósito continuar la educación científica del EcoExploratorio en el ambiente digital con temas sobre ciencias del espacio, cambio climático, fenómenos naturales, salud y prevención, y ciencias de la vida. La plataforma digital seguirá conectando a los científicos boricuas con los estudiantes, padres, maestros y público general aun después de la pandemia.

Monzón compartió que una de las cosas que la ha impacto es el alcance que Ciencia Virtual ha logrado, que sobrepasa el medio millón de personas. “Esto demuestra que había una necesidad y que era importante el proveer temas pertinentes; que los maestros y los educadores (incluyendo ‘homeschooling’) necesitaban la ayuda y que nuestras comunidades necesitaban la información”, resaltó.

El Museo de Ciencias, que cerró el 14 de marzo, reabrirá sus puertas este martes, 14 de julio, con un horario especial y bajo nuevos métodos de seguridad.

Alcance extendido

En el caso de Ciencia Puerto Rico (CienciaPR), el trabajo inició antes de la pandemia. Como parte de su programa de educación, la organización ya se encontraba trabajando varios proyectos educativos, que involucraban maestros, estudiantes y profesionales de ciencia, matemáticas, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

“Cuando sucedieron los terremotos en el sur de Puerto Rico, creamos un ‘kit’ para los maestros de Ponce, que formaban parte de nuestro programa de Ciencia al Servicio, que incluía lecciones y materiales para su salón de clase, pero, una vez llegó la pandemia, decidimos proveer acceso a todos estos recursos desde nuestra página web”, relató la doctora Greetchen Díaz Muñoz, directora del Programa de Educación en Ciencias y Alianzas Comunitarias de CienciaPR.

Estas lecciones fueron desarrolladas para los maestros, pero se modificaron para que fueran adaptadas en el hogar con la guía de los padres o de forma independiente por parte del estudiante.

Como complemento, también se creó Científicos al Servicio, que incluía visitas de profesionales STEM a las escuelas como una herramienta para los maestros y, a su vez, llevar modelos a seguir al salón de clases. Sin embargo, estas visitas presenciales se cancelaron por la pandemia, lo que dio paso a Científicos al Servicio en línea.

“Esto era un concepto que estábamos planeando lanzar, pero la pandemia nos hizo adelantar los planes y, ahora, la iniciativa se incluirá en los próximos semestres académicos”, resaltó.

La científica ponceña compartió con El Nuevo Día que lograron obtener fondos para imprimir y enviar los materiales del “kit” a aquellos estudiantes que no tuvieron acceso a internet.

“Una de las cosas que estamos promoviendo, en el caso que el acceso a internet sea limitado, es que se tome un tiempo corto para que descarguen los recursos y los almacenen. Estas lecciones de ciencias las pueden encontrar en la página de CienciaPR o la del Departamento de Educación”, añadió.

En estos momentos, tanto el EcoExploratorio como CienciaPR definen cómo se ofrecerán los servicios de educación virtual a comunidades que no poseen los recursos para acceder a ellos.

El autor tiene un doctorado en Biología Celular y Molecular y es becario de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.