RÍO GRANDE.- Tres recorridos interpretativos son las nuevas opciones para visitar el Bosque Nacional El Yunque, los cuales se prevén como alternativas educativas y accesibles, tanto para puertorriqueños como extranjeros.

Con opciones diurnas y nocturnas, las caminatas están diseñadas para conocer de cerca la fauna, flora e historia del bosque tropical lluvioso. Un nuevo centro de visitantes en la estación Palo Colorado servirá como punto de partida para dichos recorridos.

Mediante un acuerdo colaborativo de cinco años entre el Servicio Forestal de Estados Unidos y la organización sin fines de lucro Para la Naturaleza, se inauguró hoy, miércoles, el nuevo centro y se dieron a conocer las opciones de actividades para los visitantes.

“El acuerdo de colaboración busca aumentar los servicios de educación e interpretación de la conservación, promover el compromiso de los voluntarios y de la comunidad, apoyar en la administración de las tierras públicas y mejorar la calidad de las experiencias de los visitantes” expresó Fernando Lloveras San Miguel, presidente de Para la Naturaleza.

Con un tiempo de duración de una hora y media y un cupo de hasta 12 personas, el primero de los recorridos, “Explora los servicios de El Yunque”, brindará la oportunidad de conocer las distintas áreas recreativas históricas aledañas a la estación y que fueron construidas por los Cuerpos Civiles de Conservación. Incluso, los visitantes tendrán la oportunidad de entender los beneficios e importancia de los ríos que nacen en el bosque.

De izquierda a derecha, los intérpretes ambientales certificados que estarán a cargo de los nuevos recorridos: el agrónomo, José Torres; Angélica Erazo Oliveras, quien tiene un doctorado en Ciencias Ambientales; Jan Pérez, quien posee una Maestría en Arqueología; y Cristian Ortega, coordinador y cuenta con una preparación en biología marina. (Teresa Canino Rivera)

Para los más aventureros, estará disponible la caminata “Mt. Britton: De la montaña a la costa”. Con cuatro horas de duración, expondrá a los participantes a vistas panorámicas del océano Atlántico, el mar Caribe y pueblos aledaños a Río Grande desde el tope de una torre de piedra de más de 80 años. La caminata, que tendrá un cupo de hasta 10 personas, promete el avistamiento de árboles centenarios, aves nativas e invertebrados únicos de la zona, entre otros.

Si se desea tener una experiencia íntima con el bosque, la opción es el recorrido “Vida nocturna en El Yunque”. Con dos horas de duración y un cupo de hasta 15 personas, se vislumbra como uno de los más populares por la oportunidad exclusiva que ofrece de tener encuentros cercanos con múcaros, la boa puertorriqueña y con algunas de las especies de coquíes que se pueden encontrar en el bosque.

Los recorridos tendrán secciones en español e inglés, y estarán a cargo de intérpretes ambientales profesionales y certificados por la National Association for Interpretation.

“Cada visitante se llevará un pedacito de lo que es El Yunque con su visita. Nos sentimos emocionados y deseosos de recibirles”, expresó, por su parte, Angélica Erazo Olivera, doctora en Ciencias Ambientales e intérprete en la estación.

Las personas que deseen reservar alguno de estos recorridos pueden hacerlo a través de la página reservaciones.paralanaturaleza.org, llamando al (787) 722-5882 o escaneando un QR Code que estará disponible en las instalaciones de El Portal del Yunque. No se requiere hacer una reservación adicional de ingreso al bosque, puesto que con la adquisición de uno de los recorridos se obtiene el acceso. Los costos fluctúan entre $20 y $40 por persona.

El autor es candidato doctoral en Biología y becario de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.