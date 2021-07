Una investigación de la doctora Idhaliz Flores, bióloga molecular en la Ponce Health Sciences University, busca encuestar, al menos, a 500 mujeres para determinar si el COVID-19 ha tenido un efecto en su salud menstrual.

El estudio pretende esclarecer si el COVID-19 ha afectado el ciclo menstrual, obteniendo experiencias de vacunación, infección con el virus, estados de ánimo y estrés, y enfermedades preexistentes, entre otras variables.

Flores explicó que el proyecto surgió luego de que algunas mujeres compartieran en los medios sociales que su ciclo menstrual había cambiado después de vacunarse, ya sea que se haya atrasado, adelantado o sido más profuso. Sin embargo, no hay evidencia científica para entender estos cambios.

Por lo tanto, la intención es recopilar anécdotas de manera científica para determinar qué factores están jugando un rol en los cambios en menstruación. También, investigarán los efectos a largo plazo.

PUBLICIDAD

Otro estudio realizado por la investigadora reveló que, en mujeres con endometriosis, el estrés de la pandemia y el “lockdown” causó cambios en el ciclo menstrual parecidos a los que se reportan luego de la vacunación.

Flores hipotetizó que “estamos viviendo en unos momentos de mucho estrés y ansiedad”, a raíz de la pandemia, y esos síntomas podrían contribuir a los cambios observados.

Aunque, al momento, la muestra de participación es pequeña, resultados preliminares sugieren que los cambios en el ciclo menstrual han ocurrido tanto en personas vacunadas como no vacunadas. Los cambios podrían ser reversibles, sostuvo Flores.

“Para mí, es bien importante como científica mirar todo lo que está pasando alrededor en estas circunstancias en las que estamos viviendo, para poder discernir la causa real de estos cambios (en el ciclo menstrual)”, dijo.

El llamado a participar del estudio es para personas menstruantes mayores de 16 años, tanto vacunadas como no vacunadas contra el COVID-19. El cuestionario toma de 5 a 10 minutos, y tendrá seguimiento luego de tres y seis meses. Para participar, acceda a este enlace.

La autora tiene un doctorado en Neurociencia y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.