Jóvenes de 15 a 18 años tuvieron la oportunidad de aprender acerca de entomología –el estudio de insectos– de manera interactiva a través del 4H Bug Camp, celebrado por segundo año consecutivo como parte del Reto Agrícola 4H, un programa del Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico.

“La idea del campamento es cambiar la percepción que los jóvenes tienen de los insectos”, dijo la doctora Edda Martínez, entomóloga y coordinadora de la iniciativa. “Que estos jóvenes conozcan todos los aspectos de los insectos, desde la parte de insectos como plaga hasta todos los aspectos beneficiosos que tienen”, añadió.

El campamento se realizó entre el 25 y 28 de mayo, con la participación de 21 estudiantes de toda la isla.

Martínez explicó que el enfoque del campamento fueron las profesiones dentro del campo de la entomología. Los estudiantes participaron de talleres de taxonomía, entomología forense, apicultura y entomofagia (insectos como alimentos).

PUBLICIDAD

Como parte del taller de taxonomía, los estudiantes recibieron materiales para colectar y preservar insectos. “Yo no tenía idea de que tú puedes conservar un insecto y que pueda durar años para propósitos científicos”, expresó Jafet Santos Maldonado, participante del campamento.

Los jóvenes construyeron una colección de 20 especies que representaran cinco órdenes de insectos, explicó Martínez.

(Suministrada)

Además, realizaron talleres de productos que se pueden confeccionar con la miel, como “lip balm”, autoempleo a través de productos generados por materia prima de insectos, y “la necesidad de las abejas en el mundo”, mencionó Santos Maldonado.

Durante el campamento, también estudiaron la biología de la mosca carroñera como parte del taller de entomología forense, y tuvieron la oportunidad de aprender acerca de la utilización de insectos como alimentos alrededor del mundo.

Como parte del taller de entomofagia, los estudiantes recibieron barras nutricionales de harina de grillo y paletas con insectos. Confeccionaron “browines” con harina de grillo.

Jafet, quien comenzará en agosto el undécimo grado, señaló que, luego de participar del campamento, generó el interés de continuar estudios en el campo de la entomología.

“A través de estos programas, jóvenes como Jafet y muchos otros encuentran su futuro”, dijo Luis Colón, de la compañía Corteva Agriscience, auspiciadores del Bug Camp.

El Bug Camp es una de las partes finales del Reto Agrícola. Otros temas son el “Honey Bee Challenge”, jardines de polinizadores y el “bee team”, que comenzará en agosto. Todas las partes se relacionan con la entomología.

La autora tiene un doctorado en Neurociencia y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.