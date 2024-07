La FDA aprueba un nuevo análisis de sangre para detectar el cáncer de colon

Si bien la prueba de sangre no reemplaza las colonoscopias, podría llevar a que más pacientes se sometan a pruebas de detección, ya que requiere menos tiempo y esfuerzo.

Más de tres de cada cuatro personas que mueren de esta enfermedad no están al día con sus pruebas de detección.

Más de uno de cada tres estadounidenses que reúnen los requisitos (más de 50 millones de personas) no se someten a pruebas de detección del cáncer colorrectal, a menudo debido a la percepción de que otras opciones disponibles, como la colonoscopia o las pruebas de heces, son invasivas, desagradables o incómodas , según un informe citado por Guardant Health, basada en California.

Un ensayo clínico publicado en The New England Journal of Medicine en marzo pasado encontró que Shield tiene una eficacia del 83% al identificar el cáncer colorrectal, sin embargo sólo detectó el 13% de la enfermedad en sus etapas tempranas.