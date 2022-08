Las dudas que mantienen miembros de la comunidad sobre el futuro del vertedero de Toa Alta, que no recibe desperdicios sólidos desde inicios de año debido a una orden federal, volvieron a relucir tras una vista pública virtual que organizó el municipio el pasado lunes.

Específicamente, a juicio del asesor legal de la comunidad, Miguel Sarriera, la presentación que realizó el municipio con relación a una solicitud de fondos al programa de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura estadounidense (USDA-RD) dejó la puerta abierta a la expansión del vertedero, que por años ha puesto en riesgo la salud de los residentes debido a faltas de control en el manejo de escorrentías, lixiviados (jugos de la basura) y gases tóxicos.

“Aparentemente, como parte del cierre, una de las alternativas es abrir una celda nueva para mover basura del vertedero actual que excedió por miles de toneladas la capacidad y usar la celda nueva para entonces cerrar el vertedero. Nosotros no confiamos en absolutamente nada respecto a ese plan porque muy bien podrían hacer una celda, mover la basura y decir ‘mira, todavía está vacía, vamos a recibir basura de nuevo’. Entonces, vamos a tener otro vertedero corriendo”, subrayó Sarriera.

El licenciado cuestionó cómo el municipio toalteño, que lidera el alcalde Clemente “Chito” Agosto, puede solicitar una subvención al USDA-RD si no cuenta con un plan de cierre aprobado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, según estipula la orden de acuerdo provisional suscrita por el ayuntamiento, la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Justicia estadounidense.

Carlos López, abogado del municipio, precisó que la propuesta sometida al USDA-RD contempla una subvención de $11 millones, una cuantía menor a los $17.4 millones que se solicitaron en septiembre de 2020. En aquel momento, la solicitud aludía a “operaciones de expansión, cierre y poscierre” en el vertedero. Este diario solicitó copia de la solicitud actualizada, pero López refirió el pedido al USDA-RD y la entidad federal, al cierre de esta edición, no la había provisto.

“La petición realizada contempla todas las posibles alternativas que existen para el vertedero. En este momento no está en contemplación una expansión. No obstante, como parte de los análisis y estudios que hay que realizar, hay medidas de ingeniería que el personal que estará asistiendo al municipio estará emitiendo recomendaciones y, al amparo de esos análisis, hay que identificar qué alternativas existen para preparar el cierre de manera adecuada. En ese proceso, no se eliminan las distintas alternativas”, dijo López, puntualizando que, al presente, no se ha presentado ninguna solicitud de permiso para expansión.