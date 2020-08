Dos científicas puertorriqueñas crearon el proyecto STEAM 100 x 35, que busca promover y empoderar a las mujeres a nivel mundial en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM, por sus siglas en ingles).

Las doctoras Alexandra Colón Rodríguez y Semarhy Quiñones unieron fuerzas para desarrollar una nueva iniciativa enfocada en las científicas de la isla.

En una búsqueda de proyectos especialmente de mujeres científicas, Colón Rodríguez indicó que desconocía de la existencia de iniciativas en las que se resaltara a las boricuas en las ciencias y que hacía falta darles visibilidad para las próximas generaciones.

“Realicé mucho trabajo investigando los números de puertorriqueñas en STEAM y me di cuenta de que no existía una plataforma que promoviera o amplificara las voces de mujeres científicas de Puerto Rico”, destacó Colón Rodríguez, quien es neurocientífica.

¿Cómo surgió?

En 2018, las cofundadoras de STEAM 100 x 35 se conocieron en la Universidad del Estado de California, en Sacramento, donde Quiñones es profesora de Ciencias Biológicas y, desde entonces, comenzaron las conversaciones que llevaron al nuevo proyecto.

“Cuando le pedí ayuda a Semarhy para crear el logo de la iniciativa, ella inmediatamente mostró su gran interés con esta idea y se convirtió en mi ‘partner in crime’ para crear STEAM 100 x 35”, relató Colón Rodríguez.

Quiñones comenzó a crear artes de mujeres negras en las ciencias, ya que cuando buscaba imágenes de científicos “siempre encontraba la típica imagen de un hombre blanco”.

“Aunque hoy día hay más diversidad en la búsqueda de científicos, todavía observaba en los campos individuales de la ciencia, como la geología, ecología, etcétera, cómo persistía la imagen de un hombre blanco”, relató Quiñones, quien es microbióloga.

Por tanto, combinó su pasión de trabajar para resaltar a individuos que no están representados en las ciencias y su talento artístico.

“Cuando surgieron los primeros artes y los compartí en las redes sociales, la gente me comenzó a pedir que dibujara mujeres en todas las profesiones de las ciencias. Entonces, no solo comencé a promover a la mujer, sino también a enseñar diferentes campos de ciencias que no todo el mundo conoce”, dijo en entrevista con El Nuevo Día.

Diversidad cultural

Durante la creación del logo y la pancarta de STEAM 100 X 35, las cofundadoras querían resaltar a la mujer boricua en las ciencias y su cultura.

“Siempre pensé en el logo de esta iniciativa como algo que estuviese infundido a nuestra cultura. Como científica, yo soy Puerto Rico y represento la isla en todo lo que hago, por tanto, eso tenía que estar en el arte y, a su vez, representa lo que es nuestra iniciativa”, compartió Colón Rodríguez.

Para el logo, Quiñones dibujó una mujer vestida de jíbara con la careta de vejigante y un tatuaje del coquí taíno. Además, su pancarta representa la diversidad de la borinqueña en las ciencias.

“Teníamos la idea de tener a Puerto Rico en el fondo, pero con científicas que representaran a la mujer africana, taína y española”, indicó Colón Rodríguez.

Las personas interesadas en participar del proyecto deben acceder a https://linktr.ee/steam100x35 y llenar un formulario con su información o nominar a otras puertorriqueñas.

“No solo las mujeres que están trabajando ahora mismo en ciencia, pero también estamos llamando a las que estudian, trabajan o ya sean retiradas en el campo de STEAM”, resaltó Quiñones.

“Con esta información, nosotras vamos a promover y amplificar a cada participante en las redes sociales y en otras plataformas”, dijo Colón Rodríguez.

Sus planes a largo plazo son escribir un libro con una perspectiva histórica de la mujer científica y resaltar a las que han ejercido o ejercen en los campos de STEAM.

“Nosotras queremos demostrar que hay valor en nuestras historias, que somos diferentes y que hay diversidad en nuestras comunidades”, destacó Colón Rodríguez.

“Hago un llamado a la comunidad en STEAM a que nos sigan, para saber que existen y así nos conozcamos alrededor del mundo”, recalcó Quiñones.

En su página web, están disponibles todos los artes de Quiñones y otra mercancía a la venta. Un por ciento de los fondos recaudados regresará a las mujeres y niñas de Puerto Rico, ya sea a través de subvenciones o viajes a conferencias nacionales.

El autor tiene un doctorado en Biología Celular y Molecular y es becario de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.