Catedráticos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Humacao aspiran a establecer el primer centro de enseñanza y aprendizaje en el sistema de educación superior de la isla, con el fin de adiestrar a la facultad y transformar la experiencia de los estudiantes en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en inglés).

La UPR-Humacao fue la única institución académica de la isla seleccionada para recibir $1 millón por parte del Programa de Excelencia Inclusiva del Instituto Médico Howard Hughes (HHMI, en inglés) para crear el centro.

En total, 57 universidades de Estados Unidos serán subvencionadas por el HHMI, y la UPR-Humacao debe su logro a la doctora Lilliam Casillas Martínez, quien sometió la propuesta titulada “Puerto Rico Outstanding Undergraduate Diversified Program” (PROUD).

“Es la primera vez, en Puerto Rico, que tenemos una propuesta que el enfoque primordial es el entrenamiento para la facultad”, destacó Casillas Martínez, catedrática del Departamento de Biología.

En las últimas dos décadas, el número de centros de enseñanza y aprendizaje ha aumentado en las universidades de Estados Unidos. Históricamente, estos centros trabajan para ayudar a los educadores a sobresalir en sus estrategias de enseñanza y proveerles las herramientas para innovar y mejorar sus clases.

No obstante, la iniciativa del HHMI promueve una comunidad de enseñanza, en la que los profesores y facilitadores puedan contribuir a aumentar la capacidad del instituto en ser inclusivo con todos los estudiantes, incluyendo la primera generación, mujeres de hogares de bajos recursos y afrodescendientes.

“El sistema se ha dado cuenta de que muchos de los programas que promueven a los estudiantes a seguir carreras en STEM solo impactan a 10 o 15. Sin embargo, si nos enfocamos en la facultad y su desarrollo, podemos tener un mayor impacto en nuestra comunidad universitaria”, dijo la directora de PROUD, en entrevista con El Nuevo Día.

“ Esperamos lograr cambios a largo plazo en la universidad y promover un ambiente inclusivo, donde el estudiante se sienta bienvenido y parte del salón de clases ” Josee Vedrine-Pauleus, codirectora de PROUD

De acuerdo con Casillas Martínez, el enfoque de PROUD es la excelencia inclusiva, que se define como una tendencia educativa nueva en la que, en el salón de clases, se incluyen las culturas y las experiencias de vida del estudiante.

Como mujer latina de primera de generación, dijo que, “personalmente, esta iniciativa (PROUD) es bien valiosa para mí”, ya que, cuando fue estudiante de ciencias, no se sentía incluida ni parte de la comunidad universitaria.

“Nuestro centro estará ofreciendo talleres de adiestramiento, aprendizaje activo, inclusión y equidad, antirracismo, entre otros. Además, queremos ofrecer estos seminarios a las industrias y a otras universidades de Puerto Rico o Estados Unidos”, compartió.

Por su parte, la doctora Josee Vedrine-Pauleus, codirectora de PROUD, resaltó que los talleres de excelencia inclusiva permitirán que la facultad pueda transformar la experiencia del estudiantado durante su tiempo en la universidad.

“Con estos adiestramientos para la facultad, esperamos lograr cambios a largo plazo en la universidad y promover un ambiente inclusivo, donde el estudiante se sienta bienvenido y parte del salón de clases”, dijo Vedrine-Pauleus, profesora del Departamento de Física y Electrónica.

El centro de la UPR-Humacao tendrá tres componentes primordiales: la facultad, los facilitadores de educación (no docentes) y los estudiantes.

Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, han realizado sus talleres a distancia para la facultad y los estudiantes. Durante el verano, como parte del “STEM Boot Camp” que ofrece PROUD, los estudiantes, que están por comenzar su primer semestre en la UPR-Humacao, recibieron distintos talleres y herramientas para el comienzo de su vida universitaria.

Además, los estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir con la facultad y otros alumnos mentores. Al final del campamento, conversaron con el doctor David Asai, director del Programa de Educación en Ciencia y de la iniciativa de Excelencia Inclusiva del HHMI.

Por su parte, la rectora de la UPR-Humacao, la doctora Aida I. Rodríguez Roig, indicó que “ser pioneros en Puerto Rico en adoptar el tema de excelencia inclusiva es otra gran distinción para nuestra institución”.

“Iniciativas como las que presenta esta propuesta, PROUD, permiten seguir desarrollando esfuerzos para integrar estilos de enseñanza, así como proveerle al estudiante herramientas de estudio para fortalecer sus experiencias en el salón de clase y facilitar su trayectoria por la vida universitaria”, expresó la rectora.

El autor tiene un doctorado en Biología Celular y Molecular y es becario de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.