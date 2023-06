“Tenemos una quebrada frente a nosotros y se inunda todo el tiempo”, dijo Louanson Alers, vecino de Altamira, en San Juan. “Se inunda porque, nos dimos cuenta, la basura que arrastra esa quebrada bloquea todo y se convierte en un caos. Paraliza la avenida y nadie puede salir”, le contestó su hijo. Recordó que, en medio del caos, su hijo le comentaba insistentemente –”Papi esto, papi esto”– sobre cómo cuidar mejor el cuerpo de agua.

Alers quedó impactado por las palabras de su hijo, quien no se frustró por la inconveniencia de la inundación, sino por el tratamiento humano al ecosistema.

“Se nos olvida que vivimos en un estuario. Se nos olvida que vivimos en un sistema vivo”, reflexionó Alers, quien trabajó como director artístico y creativo en la nueva campaña del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan (Estuario) titulada “Con el estuario convivimos”.

La campaña educativa centra voces jóvenes que, como el hijo de Alers, observan críticamente el ambiente a su alrededor. Cuenta con $50,000 de una subvención de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) para presentar dos anuncios para televisión, nueve cápsulas educativas para medios sociales y 10 vallas publicitarias (“billboards”).

A través de estos medios, niños, niñas y jóvenes buscan aumentar la conciencia pública sobre la importancia del estuario y promover la inversión en proyectos de infraestructura sustentable. La iniciativa se enfoca en los ocho municipios que conforman la cuenca del ecosistema.

Brenda Torres Barreto explicó que la crisis climática y la contaminación del agua impactan directamente el estuario. (Vanessa Serra Díaz)

Los “billboards” estarán ubicados en carreteras y autopistas del área metropolitana de San Juan, señalando a conductores y pasajeros que están pasando por el estuario. Según Brenda Torres Barreto, directora ejecutiva de la organización, el objetivo es apelar al ciudadano a reflexionar: “¿Conduzco cada día sobre un ecosistema en riesgo? ¿Estoy haciendo mi parte para cuidarlo?”.

Esta reflexión llega en un momento crucial para el bienestar de los ecosistemas estuarinos. Torres Barreto explicó que la crisis climática y la contaminación del agua impactan directamente el estuario. “La bahía de San Juan se encuentra en una buena situación; los demás cuerpos de agua (que forman parte del estuario) se encuentran, yo diría, siempre en aviso”, dijo, al destacar entre ellos la laguna de Condado, el caño Martín Peña y el canal Suárez.

Muchos de los ríos, las quebradas y los manantiales que desembocan en la bahía de San Juan están contaminados, ya sea por los derrames de combustible, los residuos químicos o la basura inapropiadamente tirada.

El proceso de restaurar y proteger el estuario es complejo. Requiere la colaboración de ciudadanos, municipios y agencias gubernamentales, entre otros. “La manera en que nosotros somos útiles en este proceso es creando alianzas con este sector que es responsable de esta infraestructura, y ofreciéndoles datos científicos y técnicos que les permitan a ellos apoyar proyectos de mejoras capitales”, afirmó Torres Barreto.

Sin embargo, promover la acción no ha sido fácil. “Previo a la asignación de fondos para la reconstrucción de Puerto Rico, era, yo diría, frustrante porque no existían los fondos para hacer esas mejoras. Nosotros veíamos cómo seguía empeorando o iba en decremento la condición de las aguas”, lamentó.

Para el Estuario y sus colaboradores, la asignación de $80,000 millones de fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico, en 2022, ofreció “la luz al final del túnel”. (Andre Kang)

Para el Estuario y sus colaboradores, la asignación de $80,000 millones de fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico, en 2022, ofreció “la luz al final del túnel”. Después de tanto monitoreo, por fin las agencias tenían los fondos para invertir en la restauración del estuario.

La organización apoya continuamente las intervenciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y otras agencias, a través de programas de monitoreo de la calidad de agua. Recolectan datos semanales y mensuales de todo el sistema del estuario y los proporcionan a las agencias o municipios afectados. Cuando estos implementan nueva infraestructura, el Estuario les vuelve a dar datos para ver si el cambio ha mejorado la calidad del agua.

Con este sistema de evaluación continua, la organización se une al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE), el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y la EPA para formar una red de monitoreo de las aguas. Esta red busca garantizar que las agencias estén invirtiendo en proyectos con un impacto positivo en los ecosistemas estuarinos. No obstante, la infraestructura, por sí sola, no asegura el bienestar del estuario.

“Tú puedes hacer unas mejoras excelentes en la infraestructura, pero si el ciudadano no hace las cosas bien… siempre van de la mano: inversión con acción responsable del ciudadano”, dijo Torres Barreto. Añadió que, después de que la organización arregla una tubería colapsada, muchas veces vuelve a obstruirse debido a la práctica de tirar aceites por el fregadero.

Las cápsulas educativas de “Con el estuario convivimos” buscan concienciar al público sobre prácticas diarias como ésa que afectan al estuario. Sus jóvenes portavoces piden cambios, como no tirar aceites ni medicamentos por el fregadero, monitorear el agua de las cuencas y respetar el espacio de los tinglares durante sus migraciones.

Los jóvenes lideran la campaña del Estuario porque son defensores naturales del ambiente. Son la generación más impactada por la crisis climática y, por lo tanto, la más apasionada por resolverla. Un vídeo, una conversación o, incluso, un comentario –como el que hizo el hijo de Alers– ayudan a incorporar la protección del estuario en la vida diaria.

En el tema de protección del estuario: “¡Que los hijos sean los que regañen a los padres!”, subrayó Alers.

La autora estudia Biología y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.