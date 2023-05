Al destacar las aportaciones de mujeres invisibilizadas en la historia, la doctora Annelyn Torres Reverón insistió en la responsabilidad del campo científico de crear más iniciativas para combatir la desigualdad y carga desproporcionada que las féminas reciben con la maternidad, a diferencia de los hombres, y así lograr paridad en las patentes a nivel mundial.

Recientemente, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, en inglés) reveló los descubrimientos en cuanto a la participación femenina a través de los años en obtención de patentes, destacando a América Latina y el Caribe (21%) y Asia (17%), seguidas por Norteamérica (15%).

“Cuando las mujeres tenemos hijos, eso nos pone varios años atrás en nuestra carrera, a diferencia de los hombres, porque nos ven como ‘ya ella no puede’ o ‘se tiene que encargar de sus hijos’. Lograr que esa mentalidad cambie es uno de los retos en el campo científico y tecnológico”, afirmó la investigadora, quien asistió, a principios de mes, al Congreso Mundial de Endometriosis, en Edimburgo, Escocia.

Torres Reverón y las también investigadoras Idhaliz Flores Caldera y Caroline Appleyard obtuvieron una patente para desarrollar un nuevo tratamiento contra la endometriosis, la cual es parte de apenas el 4% que son exclusivamente lideradas por mujeres a nivel mundial.

El objetivo, explicó, es crear un fármaco –no opioide– que reduzca las cirugías, tenga eficiencia a largo plazo y mejore la calidad de vida de quienes padecen la condición, en la que las células similares al revestimiento del útero crecen fuera de este, según Mayo Clinic.

Brechas de género

Torres Reverón, líder de la compañía Sur180 Therapeutics, afirmó que ha visto la desigualdad de género en puestos de liderazgo en las ciencias, mencionando como ejemplos la apropiación de ideas de mujeres, invisibilizar sus proyectos y los efectos de los estereotipos.

“A pesar de los esfuerzos que se han dado en la academia, estos han sido poco fructíferos. Hablan mucho de diversidad, pero realmente la palabra no llega a la acción. Creo que las iniciativas van a avanzar cuando seamos nosotras mismas las que creemos esas iniciativas, porque muchas siguen siendo implementadas por hombres blancos y mayores, así que no llegan porque encuentran mil excusas para no implementarlas”, lamentó.

El informe de la WIPO, titulado “La brecha de género en patentes a nivel mundial: una comparación internacional a lo largo de dos décadas”, reafirma que las inventoras están subrepresentadas. Solo una de cada ocho inventores en el mundo es mujer. Además, de 1999 a 2020, el 23% de las patentes incluían, al menos, una científica, y solo el 4% eran de mujeres.

“Las mujeres representan la mitad de la población mundial y es fundamental que los nuevos descubrimientos, inventos y patentes sean desarrollados también por y para las mujeres; esto garantiza que las necesidades y realidades de la sociedad sean atendidas”, señaló, por su parte, Lucy Crespo, principal oficial ejecutiva del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico.

América Latina y el Caribe muestran liderazgo en la participación de las mujeres y sus patentes en las pasadas dos décadas, con “un 16% de los inventores siendo mujeres entre 2001-2005 y aumentando a un 21% en el período más reciente, 2016-2020″, según la WIPO.

Entretanto, Torres Reverón destacó a científicas que hicieron grandes aportaciones y en vida no fueron reconocidas, como Rosalind Franklin, quien descubrió la estructura del ADN; y Marie Curie, quien era la única mujer en su departamento y por años no se le atribuyó el descubrimiento de los rayos X.

Explicó, de paso, que el prejuicio de atribuirles hallazgos científicos a los hombres, porque históricamente ese ha sido el patrón, se conoce como el “efecto Matilda”.

“Históricamente, las mujeres se han visto como que se supone que no estén ahí. Se suponía que estuvieran en la cocina, y muchos hombres tomaban ventajas y se robaban las ideas, porque ellos eran quienes tenían la visibilidad”, dijo.

Torres Reverón destacó que la nueva generación de científicas ve la esperanza para “romper con esas normas establecidas”, como sus colegas Michelle Martínez Montemayor, Suranganie Dharmawardhane y Linette Castillo Pichardo, entre muchas más que lideran investigaciones en sus respectivos campos.

Enumeró, por último, dos elementos esenciales que contribuyen a la creación de nuevas patentes: “educar a los investigadores en cuanto al proceso completo de patentización de nuevos descubrimientos, y el establecimiento de un centro que facilite los procesos legales para la protección de la aportación intelectual”.