El patio submarino del archipiélago de Puerto Rico fue escogido, nuevamente, por un grupo de científicos e ingenieros para realizar una importante expedición con la que pondrán a prueba su vehículo submarino Alvin para determinar si soporta bajar hasta 6,500 metros (cuatro millas) de profundidad en el mar.

En esta ocasión, el programa National Deep Submergence Facility (NDSF) llegó a los predios de la isla el pasado jueves para ejecutar la operación. La zona circundante de Puerto Rico al noroeste, en el Cañón de la Mona, y al norte, en la Trinchera de Puerto Rico, se conocen como las áreas más profundas del océano Atlántico. De hecho, la Trinchera de Puerto Rico es el espacio conocido más profundo del Atlántico y el segundo en todo el planeta Tierra, hasta hoy. La fosa mide 8,376 metros (aproximadamente cinco millas) de profundidad.

No obstante, la misión de Alvin, que lleva dos científicos y un piloto en su interior, se concentrará en la denominada “Pared del Cañón de la Mona”.

PUBLICIDAD

“Alvin comenzará a 1,900 metros y se dirigirá a su primer conjunto de controles NAVSEA 100 metros más abajo. A partir de ahí, el equipo en el interior elegirá uno de los dos caminos por el costado del cañón, deteniéndose cada 500 metros para realizar más controles y, si tiene éxito, terminar el día a 3,500 o incluso 4,000 metros. Eso preparará la primera inmersión de más de 4,500 metros de Alvin el viernes y nos pondrá en un buen rumbo hacia los 6,500 metros el domingo o el lunes”, explicó el NDSF en su portal.

El Nuevo Día contactó a los líderes del grupo a través de correo electrónico, pero al momento de esta publicación no se obtuvo una respuesta.

Para cuando se publicó esta historia, la embarcación de investigación (R/V) Altlantis, que tiene la capacidad de cargar con el submarino Alvin, se encontraba al norte de Puerto Rico.

Sobre Alvin, el NDSF explicó que es un submarino que puede ser tripulado por seres humanos o servir para una tripulación humana vía realidad virtual. Hasta noviembre del 2018, el vehículo había completado unas 5,000 inmersiones en el fondo marino.

Su utilización supone importantes hallazgos en el fondo marino de la Tierra -que aún no se ha descubierto completamente- porque reconoce y crea imágenes del suelo marino en tercera dimensión (3-D). Las misiones sirven para conocer la vida biológica, geológica y química en las profundidades marinas del planeta.

El grupo de científicos señaló que escogieron el Cañón de la Mona para probar a Alvin, porque la profundidad de dicho espacio está en constante cambio debido a la interacción entre la placa tectónica del Caribe y la placa tectónica de América del Norte. Incluso, el grupo no descarta que esa sea la razón por la que la isla ha registrado miles de temblores por el pasado año y medio.

PUBLICIDAD

No obstante, esa teoría continúa bajo investigación, dijo anteriormente a este medio el director de la Red Sísmica en Puerto Rico, Víctor Huérfano.

Además, el NDSF reconoció que la geología marina entre el Cañón de la Monta y la Trinchera de Puerto Rico es de tal magnitud que cualquier deslizamiento submarino podría causar un tsunami en superficie como el que se registró en Puerto Rico en 1918. Dicho maremoto acabó con la vida de alrededor de 100 personas.

El Cañón de la Mona ha servido para la ejecución de importantes expediciones científicas como “Océano Profundo 2015: Exploring Puerto Rico’s Seamounts, Trenches, and Troughs”; “Océano Profundo 2018: Exploring Deep-Sea Habitats off Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands”, y “Tennenbaum Exploration Initiative”.

Alrededor del Cañón de la Mona se han encontrado especies marinas nunca antes vistas, calamares de entre cuatro a cinco pies y áreas en completa oscuridad debido a la profundidad.

El NDSF está adscrito a la Institución Oceanográfica Woods Hole (WHOI, por sus siglas en inglés) y recibe subvenciones de la Fundación Nacional de Ciencia (NSF, en inglés), así como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).