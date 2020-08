El capítulo de Enactus de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras ganó el primer lugar de la competencia nacional de esa organización con su proyecto Rémora.

El proyecto del equipo ganador se basa de un sistema para proveer agua limpia, cuyo componente principal es una máquina diseñada para funcionar con tres filtros diferentes. Dichos filtros eliminan químicos, bacterias, contaminantes biológicos y microplásticos de los cuerpos de agua.

“Ganar la Copa Nacional representa la realización de un objetivo que trazamos hace seis años con la creación de Enactus y hace tres años con el nacimiento de Rémora”, sostuvo Omar Negrón, director del proyecto Rémora, en un comunicado de prensa.

La máquina, que está a la espera de completar el proceso de patente con el gobierno federal, promete mejorar la calidad del agua en Puerto Rico y proveerles el recurso a comunidades sin servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, con el fin de propiciar su desarrollo socioeconómico sustentable y mejorar su salud y su calidad de vida.

“Hemos trabajado incansablemente para cambiar la realidad de comunidades alrededor de la isla que carecen de acceso a agua limpia y crear una solución sostenible con impacto global”, añadió Negrón.

Las primeras comunidades en beneficiarse de Rémora fueron Los Guardias, en Corozal, y Punta Santiago, en Humacao, y el equipo espera servir a 10 comunidades adicionales el próximo año.

Los estudiantes proyectan que podrán filtrar 12 millones de galones de agua al año y replicar su proyecto en países como México, India y Estados Unidos.

“Me llena de mucha esperanza y alegría saber que soy parte de una solución que impacta y que seguirá impactando a millones de personas en el mundo”, destacó, por su parte, Arianna Font, integrante del equipo Enactus.

En tanto, Joshua Matías manifestó que “siempre soñé en representar a Puerto Rico junto con mi equipo, presentando nuestros resultados y demostrando que no todo lo que sale en las noticias es negativo”.

El equipo de la UPR-RP recibió $5,000 como parte del gran premio y representará a Puerto Rico en la competencia mundial, en la cual participan 35 países.

El proyecto Rémora ha sido también galardonado con el T-Mobile Changemakers 2020 y el Premio Santander a la Innovación Empresarial.

“Queda evidenciado que los jóvenes de Enactus están cambiando las perspectivas en nuestra isla, invierten más de 200,000 horas de trabajo voluntario y sus proyectos impactan la calidad de vida y la economía del país en más de $12 millones cada año. En los pasados 15 años, más de 200 proyectos han aportado a mejorar la calidad de vida de comunidades necesitadas en Puerto Rico y apostamos a que las próximas generaciones de enacters provocarán el cambio que nuestro país necesita”, dijo Rody Rivera Rojas, director de Enactus Puerto Rico.

En la competencia, los líderes universitarios presentaron 23 proyectos ante un jurado de 243 empresarios. El equipo de la UPR-RP se proclamó el campeón nacional. Por su parte, el subcampeón fue el equipo del Recinto de Mayagüez de la UPR, mientras que el tercer lugar fue para el Humacao Community College y el cuarto, para la UPR en Humacao.

Enactus es una organización global y sin fines de lucro, que agrupa más 72,000 estudiantes en 36 países. Su red global une a líderes empresariales, académicos y estudiantiles para impulsar su visión de crear un mundo mejor y sustentable. A través de sus esfuerzos, han logrado impactar más de 1.3 millones de vidas. Enactus tiene presencia en Puerto Rico hace 15 años, en 21 universidades.

La organización celebró la 14 edición de su Competencia Nacional y sus 15 años de fundada en Puerto Rico. Con el lema “Stronger, Passionate and Committed, creating a better world for us all”, la competencia se llevó a cabo en un formato totalmente virtual entre el 2 y 4 de agosto.

Para más información o para hacer un donativo a la organización sin fines de lucro, puede acceder a www.enactuspuertorico.com.