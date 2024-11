¿Qué son las enfermedades raras y por qué es necesario visibilizarlas en Puerto Rico?

“Para Puerto Rico, no había ninguna información de lo que son las enfermedades raras y nosotros, con los esfuerzos que hemos liderado con la fundación, hemos podido visibilizar a la comunidad e identificar que aquí hay personas que tienen un tipo de condición poco frecuente. Con los esfuerzos que hemos liderado en estos años, hemos podido identificar una pequeña población, en Puerto Rico, con diferentes enfermedades o condiciones poco frecuentes” , dijo Álvarez Vega, en entrevista con El Nuevo Día .

A partir de los datos que han podido recopilar, confirmaron que, en la isla, hay unas 25 enfermedades raras, de las aproximadamente 10,000 que existen a nivel mundial . Cerca del 80% de estas condiciones son congénitas, por lo que, en muchas ocasiones, requieren un tratamiento especial. De igual forma, el 95% no tiene cura, explicó.

“He sido su cuidador y asistente personal por todo el transcurso de su vida. He participado con él bajo sus cursos académicos, ya que el Departamento de Educación nunca pudo suplir la necesidad de un asistente personal para él en la escuela; yo tuve que tomar esa posición y, literalmente, empecé con kínder y me terminé graduando con él. Yo he sido toda su vida su T1 (asistente) durante su educación”, añadió.