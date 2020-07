Aprovechando la celebración de la Semana del Químico, dos científicas puertorriqueñas resaltaron la importancia de la educación sobre el rol de estos profesionales en la comunidad.

La doctora Ingrid Montes, catedrática de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y directora general de la Sociedad Americana de Química (ACS, por sus siglas en inglés), y la doctora Belinda Berríos, profesora de Química General en la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano, señalaron que, aunque el rol del químico siempre ha sido importante en la sociedad, cobra aún más pertinencia en el contexto de la pandemia de COVID-19.

“Para muchas personas, el químico está siempre detrás de un ‘bench’ del laboratorio o quizás hace cosas muy limitadas. Sin embargo, el químico está en cada una de las cosas que nos rodean en la vida diaria”, dijo Montes.

De acuerdo con la experta, la química es la base para poder entender diversos aspectos relacionados con las ciencias y “todo, en general”. Es una materia que emerge en muchas otras disciplinas, y debe verse como una ciencia que explica y acerca al ser humano a su entorno diario.

Montes añadió que la química no es solo una tabla periódica, sino “todo lo que nos rodea”. “En esa tabla periódica, está la magia de todos estos elementos que constituyen lo que es el concepto o la base de la química”, resaltó en entrevista con El Nuevo Día.

Importancia de la educación

Por otro lado, Berríos indicó que el apoyo de sus padres, consejeros académicos y profesores fue determinante para decidirse por carrera en química. Ahora, la experta quiere fortalecer las destrezas de aprendizaje en química y darles una buena experiencia a sus estudiantes.

Belinda Berríos, profesora de Química General en la Universidad Interamericana.

“Aunque me interesa la investigación en química, en especial el área de biomateriales, recientemente me he interesado en estudiar el efecto que tiene la participación en un grupo de tutorías en el aprovechamiento académico de los estudiantes de química general. Estas tutorías tienen un enfoque integral, que incluye métodos de estudio y técnicas de aprendizaje dentro de una comunidad de aprendizaje reforzadas con el uso de aplicaciones y herramientas de la tecnología portátil (móvil)”, explicó.

Berríos relató nunca consideró una carrera en química, pero fueron sus mentores quienes la motivaron y estuvieron con ella en cada paso de su trayectoria académica.

“Yo comencé en el programa secretarial, pero tuve mentores que me aconsejaron a cambiarme al programa de química porque vieron mi potencial. Sin embargo, como estudiante de primera generación, tuve muchas dificultades en los cursos de química, pero estoy agradecida del apoyo de mis profesores, que hoy en día siguen siendo mis modelos a seguir”, destacó.

Comparten consejos

Montes y Berríos compartieron consejos para la comunidad científica y las futuras generaciones que están explorando oportunidades en este campo.

“Para cualquier profesión que escojan, es importante que sean atrevidos, que lo intenten, y cuando una puerta se abra, den lo mejor de ustedes”, compartió Berrios.

Para Montes, quien es fundadora del Festival de Química en Puerto Rico, la educación sobre la química debe comenzar desde temprana edad y debe estar accesible para todas las comunidades, a través de actividades de alcance comunitario (educación no formal).

“Yo tengo un lema, y es que la educación es lo más valioso que podemos tener en la vida y es lo único que nos pertenece. ¿Cómo nosotros podemos hacer que la química sea más atractiva para el público general? Esto es una tarea que nosotros (los químicos) tenemos que darle mucha atención”, concluyó Montes.

La Semana del Químico es organizada por el Colegio de Químicos de Puerto.

El autor tiene un doctorado en Biología Celular y Molecular y es becario de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.