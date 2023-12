Tras ocho años de impacto a través del programa Semillas de Triunfo, la organización Ciencia Puerto Rico celebró la publicación de un artículo revisado en la revista Journal of STEM Outreach sobre la iniciativa, que busca interesar a las niñas en carreras en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

En el artículo revisado por pares, las investigadoras Liz Hernández Matías, Greetchen Díaz Muñoz y Giovanna Guerrero Medina detallan cada una de las actividades diseñadas basadas en estudios sobre prácticas efectivas de educación científica e inclusión, pero adaptadas a la realidad boricua. Además, se discuten las múltiples estrategias de evaluación que utilizaron.

“El trabajo de un científico no está completo si uno no comunica lo hallado y lo valida bajo la crítica y revisión de expertos. De la misma manera, de nada vale tener un programa educativo efectivo si no lo compartimos con otros que puedan aprender de nuestras experiencias e integrar nuestras estrategias en sus propias comunidades”, indicó Guerrero Medina.

Las carreras en disciplinas STEM están creciendo a un ritmo acelerado y ofrecen buenos salarios. Sin embargo, Ciencia Puerto Rico destacó que las puertorriqueñas aún no están debidamente representadas en estas áreas, sobre todo en la ingeniería y las ciencias físicas y computacionales.

El programa Semillas de Triunfo ofrece, cada año escolar, un currículo complementario con la meta de aumentar la exposición de las niñas a las ciencias, conocer a científicas boricuas y latinas que sirvan como mentoras y modelos, conectar las ramas STEM con la cultura y el contexto de sus comunidades, y ayudar a que las niñas desarrollen destrezas de liderazgo y se vean capaces de ser exitosas en estas disciplinas.

Entre 2015 y 2023, un total de 453 niñas de escuelas intermedias y superiores del archipiélago puertorriqueño se han beneficiado del programa. Además, se estima que más de 40,000 personas han participado de las múltiples actividades de las niñas, como líderes escolares y comunitarias.

En las evaluaciones, las niñas aumentaron de manera significativa la autoconfianza en sus habilidades científicas, una métrica que ha demostrado ser importante para continuar interesándose e involucrándose en las ciencias. El impacto a las participantes fue claro, afirmó Hernández Matías: “Ellas disfrutan mucho de los talleres STEM y de las visitas a laboratorios de investigación en las universidades”.

Entre los datos más reveladores del artículo sobresalieron los comentarios de las niñas, compartiendo en sus propias palabras cómo Semillas de Triunfo cambió su percepción sobre las disciplinas STEM y su habilidad para ser científicas exitosas.

Una de ellas dijo: “Ahora conozco más las carreras en STEM y ya sé lo que quiero estudiar en el futuro”. Otra niña comentó que “participar fue una experiencia inolvidable e inspiradora. Pude conocer a otras niñas interesadas en aprender ciencia, como yo”. De hecho, hay exalumnas que actualmente están haciendo investigaciones en las Universidades de Puerto Rico, Harvard, Stanford y Yale, entre muchas otras.

Una experiencia única que las niñas realizan bajo la mentoría de una profesional en STEM, es el proyecto de Embajadora STEM. La creatividad de las niñas con estos proyectos, según Díaz Muñoz, es impresionante.

“Algunas niñas han creado mariposarios para sus escuelas, revistas científicas, juegos de vídeo, clubes de ciencia, y hasta una feria de ciencia escolar que continúa celebrándose bajo el liderado de nuevos estudiantes en lo que fue su escuela”, resaltó.

Las próximas metas de Semillas de Triunfo, de acuerdo con las investigadoras, son mantener su calidad, usar fondos externos como los recibidos por L’Oreal Caribe para apoyar a exalumnas a continuar desarrollándose en las ciencias, y exportar el modelo a New Haven, Connecticut, una comunidad predominantemente hispana y afroamericana en Estados Unidos.