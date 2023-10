Cuando la organización The Nature Conservancy (TNC) se estableció en Puerto Rico, hace una década, lo hizo en reconocimiento a la amplia biodiversidad de la isla y lo imprescindible que es al tomar en cuenta su conectividad con el resto del Caribe.

Para el director de TNC en el Caribe Central, Francisco Núñez Henríquez, no se podía garantizar la efectividad de la labor que la longeva entidad –dedicada a la conservación de los recursos naturales– en la región sin tomar en cuenta a Puerto Rico.

“El mar Caribe, que nos une, tiene especies que se mueven de una isla a otra y, si las protegemos en un lugar y no las protegemos en otro, entonces no estamos teniendo un trabajo efectivo ni podemos garantizar la supervivencia o la conservación de esas especies”, dijo Núñez Henríquez, en entrevista con El Nuevo Día, con motivo de la celebración del décimo aniversario.

Con Núñez Herníquez, coincidió el director de TNC para el Caribe, Robert Brumbaugh, quien señaló que el equipo regional de la organización comenzó sus labores hace cerca de 20 años, cuando notaron que tenían que hacer trabajo en toda la cuenca. “Existe esa conectividad que nos obliga a mirar a través del área geográfica”, señaló.

Actualmente, TNC tiene presencia en 17 países y territorios caribeños, lo que también permite el intercambio de saberes entre científicos de la región. En ese sentido, “aprender de lo que ellos están haciendo y ellos aprender de lo que se está haciendo aquí, en Puerto Rico, que se hace ciencia de calidad”, es una de las grandes fortalezas de la entidad, consideró su gerente en Puerto Rico, Tania Metz Estrella.

Tania Metz Estrella (centro) es la gerente de The Nature Conservancy en Puerto Rico. (Suministrada)

Enfoque en las alianzas

Durante 10 años de trabajo, TNC ha creado sólidas alianzas con organizaciones ambientales locales, como Protectores de Cuencas, así como con agencias locales y federales, y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

Para Metz Estrella, la labor de TNC se ha enmarcado en su colaboración con la NOAA, particularmente con el Coral Reef Conservation Program. Una de las más recientes iniciativas es “Del monte a la mar”, que se enfoca en educar sobre cómo la salud de los cuerpos de agua en la montaña repercute en la salud de las costas.

A través de estos esfuerzos, la entidad ha trabajado con comunidades en Vega Baja, Culebra, Humacao, Guánica y Cabo Rojo.

“Científicos y manejadores que trabajan en las cuencas tuvieron la oportunidad de llegar a las comunidades que están en esas áreas, hablar de sus proyectos, identificar en conjunto amenazas y, de toda esta información, se ha recopilado y se ha hecho disponible también a la ciudadanía”, explicó Metz Estrella.

“Del monte a la mar”, que comenzó en 2021, ya ha impactado a más de 2,000 personas.

“Hay que ver a estas personas como multiplicadores, porque el que aprende algo siempre lo comenta y lo transmite. Entonces, yo creo que es uno de los programas para mí, el que ha tenido el mayor alcance”, comentó Núñez Henríquez.

Aparte de la NOAA, “Del monte a la mar” se ha realizado en colaboración con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). De hecho, la secretaria de la agencia, Anaís Rodríguez Vega, compartió que TNC fue una de las primeras organizaciones con las que se reunió para aunar esfuerzos.

Basados en la ciencia

TNC es una organización con base en la ciencia y esa es la dirección de todas las iniciativas y proyectos que apoyan o gestan.

“Nosotros no damos un paso, no hacemos una inversión de un peso si antes no hemos hecho un análisis sobre la rigurosidad científica que nos diga a nosotros cuál va a ser el impacto que va a tener esa inversión o ese proyecto… obtener los datos y las informaciones científicas que nos digan qué camino debemos tomar para llegar a un objetivo esperado y planificado”, señaló Núñez Henríquez.

Para el trabajo científico, TNC emplea a alrededor de 800 científicos a nivel global, detalló, entretanto, Brumbaugh.

De hecho, el equipo científico creó los mapas bentónicos o del fondo del Caribe con gran resolución, que ayuda a identificar los arrecifes de coral que necesitan mayor atención para ser protegidos o restaurados, uno de los principios de conservación de TNC.

“Ahora mismo, conocemos que las agencias federales y estatales usan esos mapas para referencia para hacer sus ejercicios de toma de decisiones. Y el detalle, quizás más importante, es que se usa la mejor ciencia disponible para generar esta información, pero que están disponibles de forma gratuita a todo el público”, destacó Metz Estrella.

Metas con enfoque local

Como entidad con presencia en todos los continentes, TNC tiene metas ambiciosas a nivel global, que se enfocan en la conservación, particularmente, de la tierra y del agua.

No obstante, para el desarrollo de las metas en la región caribeña, se toman en cuenta las necesidades locales. En el caso de Puerto Rico, están dirigidas al desarrollo de una pesca sostenible, la mitigación del cambio climático y la restauración de corales.

Núñez Henríquez explicó que, de las prioridades globales de la organización, se ha determinado cuáles pueden aplicarse a Puerto Rico, lo que ha guiado al desarrollo de sus proyectos en la isla.

Asimismo, todas las metas de la organización están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para alcanzarse en 2030.

“Nosotros lo vemos como una coalición de voluntades, donde nos juntamos un grupo de organizaciones y todos estamos empujando el carro en una misma dirección para llegar a la meta”, agregó el director de TNC para el Caribe Central.

Con miras a la próxima década

Para el trabajo en los próximos 10 años, TNC en Puerto Rico espera seguir formalizando alianzas con organizaciones de base comunitaria, particularmente para desarrollar proyectos con efecto tangible en la región.

Metz Estrella entiende que TNC puede ser facilitadora para entidades que estén trabajando para un fin común en la conservación del ambiente.

Además, esperan continuar colaborando en proyectos que gestan otros territorios caribeños, pues están en una vulnerabilidad similar ante el cambio climático, incluso cuando son los menos que contribuyen a esta amenaza.

“Nuestra forma de vida que conocemos está cada día más en peligro y, si organizaciones como la nuestra no hacen un esfuerzo mayor, hay muchas posibilidades de que no podamos sobrevivir a lo que el cambio climático nos trae”, puntualizó Núñez Henríquez.