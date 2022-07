Tres puertorriqueños fueron elegidos para integrar el “2022 Linton-Poodry SACNAS Leadership Institute”, un prestigioso programa de liderazgo en carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en inglés) que se realiza esta semana en Washington, D. C.

Durante estos días, los doctores Kevin Alicea Torres, Imilce Rodríguez Fernández y Verónica Sosa González participarán de una serie de reuniones y conferencias para desarrollar destrezas de liderazgo y compartir ideas con otros profesionales.

En total, 20 profesionales –de Estados Unidos o sus jurisdicciones– fueron seleccionados para conformar el grupo de este año del instituto de la SACNAS, una organización dedicada a fomentar el éxito de hispanos y nativos americanos en STEM.

“Desde que me inicié en esta organización, conocía de este instituto y, para mí, es un sueño hecho realidad porque siempre quise formar parte de esto en alguna etapa de mi carrera profesional”, dijo hoy, martes, Alicea Torres.

PUBLICIDAD

Para poder solicitar, los participantes debían ser parte de algún grupo minoritario. Ingresaban una solicitud que requería exponer su interés en formar parte del instituto, experiencias o retos que hubieran tenido que enfrentar durante sus carreras profesionales y cómo las abordaron. De igual forma, era necesario que expusieran sus perspectivas y análisis críticos a ciertas situaciones que se les brindaban, con el fin de evaluar inteligencia emocional y liderazgo.

De acuerdo con Sosa González, el programa brinda herramientas para ser mejores líderes, profesionales y servir como modelos para las futuras generaciones prosiguiendo carreras en STEM.

Los tres doctores en ciencias son egresados de la Universidad de Puerto Rico (UPR): Alicea Torres (Humacao), Rodríguez Fernández (Río Piedras) y Sosa González (Río Piedras).

Actualmente, Alicea Torres es profesor del Departamento de Biología en la UPR en Humacao, mientras que Rodríguez Fernández es profesora del Departamento de Biología en el Recinto de Río Piedras de la UPR. En el caso de Sosa González, es gerente del Programa de Educación en el Consortium of Universities for the Advancement of Hydrologic Science.

El autor es candidato doctoral en Biología y becario de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.