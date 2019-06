Puerto Rico tendrá que pensar en el aumento del nivel del mar y sus variaciones, como consecuencia del cambio climático, para el proceso de reconstrucción del país y sus sistemas de arquitectura, ingeniería y planificación urbana y transporte.

Aurelio Mercado, oceanógrafo, profesor e investigador de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, señaló que el nivel del mar está volviendo a normalidad. Sin embargo, aunque ya desaceleró, “el agua se está calentando y habrá otra subida”.

El nivel del mar empezó a subir rápidamente para el 2010 y comenzó a bajar para el 2015. “Ese periodo estuvo subiendo hasta 10 u 11 milímetros por año, cinco o seis veces más rápido que la subida histórica (de 2 milímetros por año) a largo plazo”, añadió Mercado.

El oceanógrafo afirmó que “todas las antillas menores y todas las costas de todas las islas y continentes están en peligro”.

“Imagínate si subiera 60 milímetros a consecuencia del cambio climático. Van a sufrir cambios drásticos. Hay que desalojar gente. Por ejemplo, se dice de invertir dinero luego de que se haga el dragado del Caño Martín Peña para poner diques, pero van a tener que desalojar tarde o temprano”, aseguró el investigador.

Mercado hizo énfasis en que hay inundaciones permanentes que no se ven, por ejemplo, en la Punta de Las Marías o la Punta del Medio. Como consecuencia de ello, el mar sube y esa agua se mete como una cuña, por debajo del nivel del agua dulce. “Lo que hace eso es desplazar para arriba esa agua del acuífero y el nivel freático se mueve más a la superficie del terreno”.

El científico agregó, además, que este fenómeno ya se ve en las dunas de Isabela, en donde las inundaciones pudieran parecer una consecuencia de la lluvia o la oleada.

Más sin embargo, la minería de arena dejó hoyos que se han llenado de agua del mar, lo que ha ocasionado que se aflore, como una inundación permanente. “En Ocean Park pasará ya mismo”, aseguró.

El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, quedará debajo del agua en 50 años, según Mercado. “El aeropuerto ya tiene problemas de drenaje, el nivel freático sube y cuando llueve, se hace más difícil de frenar”, adjudicándole a ello la causante de la duración de las inundaciones por una o dos semanas.

El investigador mencionó que aunque se prevean soluciones a corto plazo para retrasar la inundación que viene por encima del terreno, “nadie parará la de abajo (la subterránea)”.

Para el científico estadounidense, John Englander, el aumento del nivel del mar es algo “bastante nuevo” en la historia de la humanidad, así que es información nueva que “debemos comenzar a aplicarla en nuestros códigos de construcción”.

Englander destacó la importancia de que Puerto Rico se reconstruya pensando en futuro afirmando que: “es una isla de tamaño mediana con una población de 3 millones de personas, con una docena de universidades, y que está tratando de reconstruirse luego de los pasados huracanes Irma y María y debe cuidarse de los huracanes futuros”.

“Es una oportunidad especial para decir que construimos para el futuro, pero que construyamos para estar preparados para el futuro”, aseveró.

Sobre la construcción de pilotes en las costas como medida para que el oleaje no derribe el edificio, el oceanógrafo puertorriqueño dijo que optaría por no construir más cerca al mar, pues estaría expuesto no solo al aumento del nivel del mar, sino que también a huracanes o tsunamis.

“Lo que más se está manifestado del cambio climático (en Puerto Rico) es el aumento del nivel del mar, está arrasando y convirtiendo nuestras costas. Va a ser una Isla de cantos como sucedió en Rincón”, aseguró Mercado.