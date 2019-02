Recientemente, la NASA lanzó el Programa de Exploración de Exoplanetas (ExEP), que consiste en brindar una experiencia multimedia increíble para aquellos fanáticos del espacio, y así tengan un acercamiento a los exoplanetas que se conocen hasta el momento.

“Es un viaje multimedia a la vida y la muerte de los sistemas planetarios y una importante actualización a la popular aplicación Eyes on Exoplanets”, indicó la NASA.

Además, aquellos que disfruten del Exoplanet Traver Bureau, podrán recorrer al planeta 55 Cancri e, que por cierto se encuentra cubierto de lava fundida, esto debido a su cercanía con su estrella.

Aunque se trata de un recorrido virtual, esta experiencia se asemeja a lo que sería un tour por otra galaxia, y visitar estos exoplanetas que se encuentran a más de cuarenta años luz de la Tierra.



De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, este proyecto tiene como objetivo imaginar cómo sería visitar planetas conocidos fuera de nuestro Sistema Solar, todo mediante carteles y visualizaciones muy detalladas de la información que han logrado recabar en los últimos años.

Destination…55 Cancri e! A global ocean of lava under sparkling, silicate skies: what better choice for vacation? The molten surface is completely uninhabitable, but you’ll ride safely above, taking in the breathtaking #360visualization! Come aboard: https://t.co/4JaOClQCDy pic.twitter.com/3Itm02Iyu7