Durante los próximos años podría registrarse un aumento catastrófico en el nivel del mar, derivado del acelerado derretimiento del hielo en la Antártida, según revela un estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Dicha investigación, realizada por glaciólogos de la Universidad de California, el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA y la Universidad Utrecht de los Países Bajos, revela que la fusión acelerada derivada del calentamiento global, hizo que los niveles globales del mar aumentaran más de 0.5 pulgadas entre 1979 y 2017.

“Si las capas de hielo de la Antártida continúan derritiéndose, tendremos un aumento de varios pies del nivel del mar en los próximos siglos”, advirtió Eric Rignot, presidente de Ciencia del Sistema Tierra en la Universidad de California.

Un crecimiento de 6 pies metros para el año 2100, como prevén algunos científicos, podría llevar a que se inunden varias ciudades costeras en las que viven millones de personas en todo el mundo.

Para llevar a cabo este estudio, los investigadores obtuvieron los datos de fotografías aéreas de alta resolución tomadas desde una distancia de unos 1,100 pies a través de la Operación IceBridge de la NASA.

A esto se suman otras investigaciones que muestran que la temperatura de los océanos está aumentando más rápido de lo que se creía, e incluso se establecieron nuevos récords en los últimos años.

El calentamiento del agua de los océanos solo acelerará la pérdida de hielo en el futuro, y los expertos dicen que los niveles del mar continuarán aumentando durante siglos, sin importar lo que los humanos hagan ahora para controlar el cambio climático.

La mayor cantidad de hielo en la Antártida se concentra en el este, donde hay suficiente hielo marino para conducir 170 pies de aumento del nivel del mar, en comparación con unos 17 pies en toda la capa de hielo de la Antártida Occidental.

La capa de hielo de la Antártida Oriental es la más grande del mundo y contiene aproximadamente la mitad del agua dulce de la Tierra.

Si todo el hielo en la Antártida se derritiera sería suficiente para elevar el nivel del mar 187 pies.