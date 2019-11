Un equipo de paleontólogos de la de la Universidad de Alberta descubrió un cráneo Styracosaurus puntiagudo con rasgos asimétricos que anulan algunas teorías.

El cráneo fue hallado en 2015 por Scott Persons, un estudiante graduado en el Departamento de Ciencias Biológicas, durante una expedición en las tierras baldías al noroeste del Parque Provincial Dinosaur, en Canadá.

“Cuando faltaban partes de un lado del cráneo, los paleontólogos asumieron que el lado que faltaba era simétrico al que estaba preservado”, explicó Scott.

“Resulta que no es necesariamente. Hoy en día, los ciervos a menudo tienen astas izquierdas y derechas que son diferentes en términos de sus patrones de ramificación. (Este fósil) muestra dramáticamente que los dinosaurios podrían ser de la misma manera”, detalló.

Apodado Hannah, el dinosaurio era un Styracosaurus, una especie que tiene cuernos de más de 4 pies de largo con un abanico de cuernos largos.

Hasta el momento, se desconoce si el fósil encontrado se trataba de una hembra, sin embargo, este fue nombrado así debido a los resultados de una tradición que dice que la persona que encuentra un espécimen de dinosaurio importante, le da un apodo.

"Hannah, el dinosaurio, lleva el nombre de mi perro", explicó Persons. "Es una buena perra y sabía que estaba en casa extrañándome mientras yo estaba en la expedición".

Cabe señalar que Hannah muestra que el patrón de cuernos de dinosaurio podría variar significativamente, lo que significa que algunos fósiles que alguna vez se suponía que eran especies únicas tendrán que ser reevaluados, señaló Robert Holmes, el paleontólogo que dirigió el estudio.