Para aquellas personas que acostumbran levantarse todos los días, ver las noticias y consultar el pronóstico meteorológico en la Tierra, ahora también podrán saber el clima que hay en Marte.



Esto gracias a la misión InSigth de la NASA, ya que a partir de este 22 de febrero se da un informe diario del tiempo que hay en el planeta rojo, mediante una herramienta desarrollada por el Jet Propulsion Laboratory (JPL), la Universidad de Cornell y el Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA).

Esto será una experiencia novedosa para los meteorólogos, que a partir de ahora podrán saber los máximos y mínimos de temperatura, hasta la dirección y velocidad del viento e incluso la presión de aire en Marte. Además, representa una gran oportunidad para poder estudiar el clima de ese planeta.

Don Banfield, investigador de la Universidad de Cornell y encargado del equipo científico medioambiental que lleva este proyecto, señaló que esta nueva herramienta se asemeja a la sensación de visitar un lugar alienígena, y asegura que hay fenómenos meteorológicos en Marte que son completamente diferentes a los que producen en la Tierra.

Did you know I'm sending back daily weather reports from #Mars? Highs have been in the single (or negative) digits lately. Overnight lows -- well, let's just say I'm glad I brought thermal blankets. Brr!



Estas mediciones permitirán que los científicos puedan recabar datos meteorológicos para detectar fuentes de algo que se conoce como “ruido instrumental”, y a filtrar estos ruidos para tener una idea más detallada del tiempo, y que esto no afecte otras misiones.

InSigth será la encargada de proporcionar un conjunto de datos que complementan a otras misiones activas, como el Rover Curiosity de la NASA y las naves que orbitan actualmente Marte, todo gracias a una serie de sensores de temperatura que fueron instalados en la cubierta del módulo de aterrizaje.