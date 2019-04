Las excavaciones en Egipto son algo que ocurre todos los días, y es que aún en la actualidad existen muchas cosas por descubrir en esta zona que sigue maravillando a los científicos, así como ocurrió con un grupo de arqueólogos que recientemente reconstruyó la historia detrás de un entierro masivo que tuvo lugar hace más de 4,000 años.

Todo comenzó en septiembre de 2018, cuando los especialistas, comandados por la arqueóloga Salima Ikram, profesora de egiptología de la American University en El Cairo, hallaron 60 cuerpos momificados en la misteriosa “Tumba de los Guerreros”, en Deir el Bahari, muy cerca de Luxor.

Pero ahora la investigación, plasmada en un documental llamado: Los secretos de los muertos: la hora más oscura de Egipto, dio a conocer la terrible forma en que estas personas murieron. El análisis permitió saber que los 60 cuerpos pertenecían a hombres y muchos de ellos presentaban severos traumatismos.

Professor Salima Ikram finds a foot in the Tomb of the Warriors.#SecretsDeadPBS pic.twitter.com/X68hd8p4oK — Secrets of the Dead (@SecretsPBS) 4 de abril de 2019

De acuerdo con los especialistas, los cadáveres estaban perforados por algún tipo de arma o proyectil, además de que algunos de ellos aún tenían flechas incrustadas, lo que indica que podría tratarse de soldados que murieron en combate.

Al respecto, Ikram declaró a Live Science: “Tuvieron una muerte sangrienta y aterradora”.

Los arqueólogos también informaron que dicha batalla se originó a consecuencia del malestar social que se generó durante el reinado del faraón Pepy II. La tumba de este monarca fue saqueada poco después de que fuera enterrado, una muestra del descontento y rechazo que existía hacia la figura de este gobernante.