La reciente ola de calor en Australia resulta alarmante, y es que en los últimos días se han registrado hasta 104 grados Fahrenheit de temperatura, muy por encima de la media que se había experimentado en los últimos años.

#Heatwave conditions are being experienced across large parts of the country. Temperatures peaked at 49.1°C at Marble Bar (WA). Heatwave conditions occur when both maximum and minimum temperatures remain well above average for the time of year https://t.co/qCG9wWrJ8U pic.twitter.com/rRC7mGZn8h