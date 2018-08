A comienzos de julio, diversas ciudades de Estados Unidos padecieron una ola de calor que llevó los termómetros hasta los 40 grados (104 °F) en ciudades como Los Ángeles.

San Diego, Las Vegas, Washington y Phoenix también se vieron azotadas por unas temperaturas que no solo complicaron la vida de los estadounidenses, sino que alimentaron los incendios que golpean a California.

Japón arde

Durante julio de 2018, Japón vivió la peor ola de calor de las últimas décadas. Durante varios días, los registros bordearon los 40 grados (104 °F), y en algunas ciudades hasta superaron esa marca. Las autoridades pidieron a la gente mojar las calles para mitigar las altas temperaturas, y evitar salir a la calle. Pese a todo, al menos 40 personas murieron.

Altas temperaturas y muerte en Pakistán

En mayo, las altas temperaturas no perdonaron en Karachi (Pakistán). La gente se vio forzada a dejar sus casas y dormir en las calles para escapar del calor. Además, los cortes de electricidad causados por el alto consumo de aire acondicionado empeoraron las cosas. En apenas tres días murieron al menos 65 personas. Los termómetros marcaron hasta 44 grados (111 °F), 9 grados más que lo normal en esa fecha.

