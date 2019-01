El lago Mercer es un lago subglacial activo hidráulicamente que se encuentra a más de 3,200 pies de profundidad, debajo de la llanura de hielo de Whillans, una sección de rápido movimiento de la capa de hielo de la Antártida occidental.

De acuerdo con los expertos, cualquier forma de vida en este lago debajo del hielo antártico podría generar esperanzas de encontrar organismos similares en el interior de Marte o en las lunas cubiertas de hielo de Júpiter y Saturno.

Es por eso que un equipo de investigadores del proyecto Acceso Científico a los Lagos Subglaciales Antárticos (SALSA) logró acceder a esta región oculta, informó la organización en su página web.



Para conseguir esto, los científicos tuvieron que perforar una capa de hielo de más de 3,900 pies.

El lago mide 99 millas cuadradas y fue descubierto hace más de una década a través de imágenes satelitales, pero nunca había sido explorado.

Según afirmó el investigador principal de SALSA, Brent Christner, el agua es "tan limpia como el agua filtrada".

Los miembros del equipo afirmaron que se necesitaron dos días de perforación para llegar al Mercer. Posteriormente, lograron enviar un instrumento al pozo, y más adelante bajarán por el agujero un vehículo operado a distancia para capturar más imágenes y tomar medidas más detalladas.

Al Gagnon (left) and SALSA Marine Techs Michael Tepper-Rasmussen and Jack Greenberg (ctr and right) test the @WHOI (Woods Hole Oceanographic Institution) Gravity Corer that will be used to collect 10-ft and 20-ft sediment cores from Mercer Subglacial Lake. #nsfsalsa #Antarctica pic.twitter.com/L12t3Jlxfs