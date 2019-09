Las civilizaciones extraterrestres pudieron haber explorado ya la galaxia e incluso la Tierra, según un reciente estudio publicado en The Astronomical Journal. Simplemente no lo sabemos porque no nos han visitado en 10 millones de años.

El documento, elaborado por Jonathan Carroll-Nellenback, científico computacional de la Universidad de Rochester, postula que la vida extraterrestre inteligente podría estar tomándose su tiempo para explorar la galaxia nuevamente, aprovechando el movimiento de los sistemas estelares para facilitar el salto de estrellas.

El trabajo es una nueva respuesta a una pregunta conocida como la paradoja de Fermi, que pregunta por qué no hemos detectado signos de inteligencia extraterrestre. La paradoja fue planteada por primera vez por el físico Enrico Fermi, quien preguntó: "¿Dónde están todos?"

Fermi estaba cuestionando la viabilidad de viajar entre estrellas, pero desde entonces, su consulta ha llegado a representar dudas sobre la existencia misma de extraterrestres.

El astrofísico Michael Hart exploró la cuestión formalmente cuando argumentó en un artículo de 1975 que había existido tiempo de sobra para que la vida inteligente colonizara la Vía Láctea en los 13,600 millones de años desde que se formó la galaxia, pero no hemos sabido nada de ellos. Hart concluyó que no debe haber otras civilizaciones avanzadas en nuestra galaxia.

El nuevo estudio ofrece una perspectiva diferente sobre la cuestión: tal vez los extraterrestres solo se están tomando su tiempo y son estratégicos, sugieren los autores.

"Si no tiene en cuenta el movimiento de las estrellas cuando intenta resolver este problema, básicamente le queda una de dos soluciones", dijo a Business Insider Jonathan Carroll. "O nadie abandona su planeta, o de hecho somos la única civilización tecnológica en la galaxia".

Las estrellas (y los planetas a su alrededor) orbitan el centro de la galaxia en diversos caminos a diferentes velocidades. Mientras lo hacen, ocasionalmente se cruzan, señaló Carroll. Así que los extraterrestres podrían estar esperando que su próximo destino se acerque a ellos, dice su estudio.

En ese caso, las civilizaciones tardarían más en extenderse a través de las estrellas de lo que Hart estimó. Por lo tanto, es posible que aún no nos hayan alcanzado, o tal vez lo hicieron, mucho antes de que los humanos evolucionaran.

Mientras tanto, un estudio de la Universidad de Oxford de 2018 sugirió que hay una probabilidad de aproximadamente 2 en 5 de que estemos solos en nuestra galaxia, y una probabilidad de 1 en 3 de que estemos solos en todo el cosmos.

Pero los autores del último estudio señalan que la investigación previa no ha tenido en cuenta un hecho crucial de nuestra galaxia: se mueve. Así como los planetas orbitan estrellas, los sistemas estelares orbitan el centro galáctico. Nuestro sistema solar, por ejemplo, orbita la galaxia cada 230 millones de años.

Si surgen civilizaciones en sistemas estelares muy alejados de los demás (como el nuestro), podrían acortar el viaje esperando hasta que su trayectoria orbital los acerque a un sistema estelar habitable, según el estudio.

Luego, una vez que se establecieron en ese nuevo sistema, los extraterrestres pudieron esperar nuevamente una distancia de viaje óptima para hacer otro salto, y así sucesivamente.

En este escenario, la vida extraterrestre solo espera el tiempo suficiente para que su estrella se acerque a otra estrella con un planeta habitable.